Потери КНДР в боях с ВСУ – детали от Белого дома

Северокорейские солдаты. Иллюстративное фото: KCNA

Более тысячи северокорейских военных погибли или получили ранения только на прошлой неделе во время боев в Курской области. Эта цифра значительно превышает ту, которую ранее сообщали официальные лица США.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает Reuters в пятницу, 27 декабря.

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"Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры рассматривают эти войска как расходный материал и отдают им приказы безнадежно атаковать украинскую оборону", — подчеркнул Кирби.

Также, по словам Кирби, президент Джо Байден, вероятно, утвердит новый пакет безопасности для Украины уже в ближайшие дни.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ привлекла к войне против Украины уже 12 тысяч северокорейских военных.

Также президент сообщил, что украинским военным удалось взять в плен нескольких солдат из Северной Кореи. Однако из-за тяжелых ранений их жизнь спасти не удалось. Глава государства подчеркнул, что это является очередным свидетельством жестокости и безжалостности врага.