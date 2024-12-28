Андрій Юсов пояснив, як мовний бар'єр впливає на бійців КНДР

Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що комунікація та мовний бар’єр лишаються значними проблемами для північнокорейських військових. Також їм бракує розуміння ведення сучасної війни.

Про це Юсов повідомив в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Юсов зауважив, що північнокорейські бійці проходили навчання, зокрема на полігонах у РФ, проте їм досі бракує розуміння сучасних методів ведення війни.

"Підготовка військових Північної Кореї базується на радянській тактиці через відсутність бойового досвіду з часів Корейської війни. Вони стикаються з новими викликами, зокрема в освоєнні безпілотних систем, що вимагає навчання операторів та адаптації до дій українських сил", — пояснив Юсов.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ залучила до війни проти України вже 12 тисяч північнокорейських військових.

Також президент повідомив, що українським військовим вдалося взяти в полон кількох солдатів із Північної Кореї. Однак через важкі поранення їхні життя врятувати не вдалося. Глава держави підкреслив, що це є черговим свідченням жорстокості та безжальності ворога.