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Ющенко прокомментировал окончание войны с приходом Трампа

26 ноября 2024 06:25
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Трамп может закончить войну - комментарий Ющенко - новости Украины
Виктор Ющенко. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Шанс на завершение активных боевых действий с приходом нового американского президента Дональда Трампа есть. К тому же мир все глубже понимает вызов, который несет президент РФ Владимир Путин.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал третий Президент Украины периода 2005-2010 годов — Виктор Ющенко.

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"Шанс, по крайней мере, есть. Потому что мир с каждым месяцем все глубже понимает вызов, который приносит Путин. И даже то, что позавчера он сбросил баллистическую ракету, говорит о том, что этих оболтусов ничего не остановит. Это угроза для всех. Поэтому давайте выписывать не план мира, а план победы", — сказал Ющенко.

Также по убеждению экс-президента Владимир Путин должен быть подвергнут публичному суду, ведь это самый высокий акт справедливости.

Виктор Ющенко
Виктор Ющенко и Галина Остаповец. Фото: Скриншот видео

"Тогда уроков для таких путиных, которых еще много… Думаю, и в Европе такие есть, не проявленные, но с такой же философией. Это было бы полезно для общества мира, понять, что такого рода преступления, беда и политика должны пройти осуждение, а исполнители – понести наказание", — заверил экс-президент.

Напомним, по словам третьего Президента Украины Виктора Ющенко, один из вариантов достижения мира – это капитуляция. Однако после многочисленных преступлений со стороны России украинское общество уже не согласится на мир таким образом.

Также, по убеждению Виктора Ющенко, если бы Украина вступила в НАТО гораздо раньше, в частности, в 1995-1997 годах, она была бы наравне с другими странами. Однако тогда вступление нашего государства в Альянс поддерживало очень мало украинцев.

владимир путин Дональд Трамп Виктор Ющенко війна Россия

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