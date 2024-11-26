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Ющенко прокоментував закінчення війни із приходом Трампа

26 листопада 2024 06:25
Галина Остаповець - Журналіст
Трамп може закінчити війну - коментар Ющенка - новини України
Віктор Ющенко. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Шанс на закінчення активних бойових дій із приходом нового американського президента Дональда Трампа є. До того ж, світ все глибше розуміє виклик, який несе президент РФ Володимир Путін.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE сказав третій Президент України періоду 2005-2010 років — Віктор Ющенко.

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"Шанс, принаймі, є. Бо світ із кожним місяцем все глибше розуміє виклик, який приносить Путін. І навіть те, що позавчора він скинув балістичну ракету, говорить про те, що цих телепнів нічого не зупинить. Це загроза для всіх. Тому давайте виписувати не план миру, а план перемоги", — сказав Ющенко.

Також на переконання експрезидента Володимир Путін має бути підданий публічному суду, адже це є найвищий акт справедливості. 

Віктор Ющенко
Віктор Ющенко і Галина Остаповець. Фото: Скріншот відео

"Тоді уроків для таких путіних, яких ще багато… Думаю, і в Європі таких є, не проявлених, але із такою ж філософією. Це було би корисніше для громади світу, зрозуміти, що такого роду злочини, лихо і політика мають пройти осуд, а виконавці понести кару", — запевнив експрезидент.

Нагадаємо, за словами третього Президента України Віктора Ющенка, один із варіантів досягнення миру — це капітуляція. Проте після численних злочинів з боку Росії українське суспільство вже не погодиться на мир у такий спосіб. 

Також, на переконання Віктора Ющенка, якби Україна вступила в НАТО набагато раніше, зокрема, в 1995-1997 роках, вона була б на рівні з іншими країнами. Однак тоді вступ нашої держави до Альянсу підтримувало дуже мало українців.

володимир путін Дональд Трамп Віктор Ющенко війна Росія

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