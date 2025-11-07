Адвокат объяснил, почему водителя Анджелины Джоли не имели права задерживать

Ростислав Кравец. Фото: кадр из видео

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что задержание мужчины из кортежа Анджелины Джоли было неправомерным и противоречит действующему законодательству. По его словам, работники ТЦК превысили полномочия, ведь не имели ни юридических оснований, ни документального оформления для таких действий.

Об этом Кравец сообщил в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 7 ноября.

Адвокат раскритиковал действия представителей ТЦК

Ростислав Кравец пояснил, что сам факт принудительной доставки мужчины без составления протокола и без участия полиции является грубым нарушением прав гражданина. Он отметил, что даже в рамках мобилизационных мероприятий такие действия могут квалифицироваться как превышение служебных полномочий. По словам адвоката, закон требует соблюдения процедуры, которая предусматривает вызов по месту регистрации.

"Вы хотите его мобилизовать? Пожалуйста, по месту его регистрации мобилизуйте. Почему в Николаевской или Херсонской области вы его задерживаете? Он показал вам военно-учетный документ. В розыске он не находится. Офицер запаса. Почему он должен был куда-то ехать?", — отметил Ростислав Кравец.

Кравец подчеркнул, что действия чиновников не соответствуют действующему законодательству, поскольку офицеров запаса могут мобилизовать исключительно только по месту регистрации.

Напомним, что человек из кортежа Анджелины Джоли, Дмитрий Пищиков, обнародовал новое видео, из которого видно, что его уже отпустили из ТЦК.

Ранее мы также информировали, что инцидент с задержанием водителя актрисы вызвал возмущение среди чиновников, и сейчас идет служебная проверка, призванная выяснить, почему едва не сорвали гуманитарную миссию.