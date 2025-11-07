Адвокат пояснив, чому водія Анджеліни Джолі не мали права затримувати

Ростислав Кравець. Фото: кадр із відео

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що затримання чоловіка з кортежу Анджеліни Джолі було неправомірним і суперечить чинному законодавству. За його словами, працівники ТЦК перевищили повноваження, адже не мали ані юридичних підстав, ані документального оформлення для таких дій.

Про це Кравець повідомив в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 7 листопада.

Адвокат розкритикував дії представників ТЦК

Ростислав Кравець пояснив, що сам факт примусової доставки чоловіка без складання протоколу й без участі поліції є грубим порушенням прав громадянина. Він наголосив, що навіть у межах мобілізаційних заходів такі дії можуть кваліфікуватися як перевищення службових повноважень. За словами адвоката, закон вимагає дотримання процедури, яка передбачає виклик за місцем реєстрації.

"Ви хочете його мобілізувати? Будь ласка, за місцем його реєстрації мобілізуйте. Чому в Миколаївській чи Херсонській області ви його затримуєте? Він показав вам військово-обліковий документ. В розшуку він не знаходиться. Офіцер запасу. Чому він повинен був кудись їхати?", — зазначив Ростислав Кравець.

Кравець підкреслив, що дії посадовців не відповідають діючому законодавству, оскільки офіцерів запасу можуть мобілізовувати виключно тільки за місцем реєстрації.

Нагадаємо, що чоловік із кортежу Анджеліни Джолі, Дмитро Пищиков, оприлюднив нове відео, з якого видно, що його вже відпустили з ТЦК.

Раніше ми також інформували, що інцидент із затриманням водія акторки спричинив обурення серед чиновників, і зараз триває службова перевірка, покликана з’ясувати, чому ледь не зірвали гуманітарну місію.