Как наказывается прослушивание русской музыки - объяснение юриста

Николай Голомша. Фото: кадр из видео

Прослушивание музыки в общественных местах пока запрещено в Украине. Это может стать не только поводом для конфликта, но и иметь правовые последствия.

Об этом рассказал юрист Николай Голомша в эфире День.LIVE.

По его словам, украинское законодательство предусматривает административную ответственность в случаях, когда громкая музыка создает дискомфорт для окружающих. В такой ситуации правоохранители могут составить протокол, что обычно влечет за собой штраф.

"Если же действия сопровождаются агрессией, насилием или дерзостью, ситуация может перейти в категорию уголовного правонарушения", — добавил он.

Юрист также обратил внимание на тонкую грань между частным и публичным пространством. В собственном жилье или закрытом автомобиле слушать любую музыку не запрещено.

Но если в машине открыты окна, и звуки раздаются наружу, это уже воспринимается как общественное пространство. В таком случае у полиции есть основания вмешаться.

"У себя дома или в авто слушай, что угодно. Но когда включаешь громкоговоритель так, что это слышит общество, это уже общественное место. И тогда может быть составлен админпротокол, а в случае конфликта — даже открыто уголовное производство", — пояснил Голомша.

Напомним, что уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская выступила против публичного исполнения русскоязычных песен. Омбудсмен предложила запретить его на законодательном уровне.

