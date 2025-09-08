Відео
Головна Новини дня Юрист пояснив, як карається прослуховування російської музики

Юрист пояснив, як карається прослуховування російської музики

Дата публікації: 8 вересня 2025 16:37
Як карається прослуховування російської музики — пояснення юриста
Микола Голомша. Фото: кадр з відео

Прослуховування музики в громадських місцях наразі заборонено в Україні. Це може стати не лише приводом для конфлікту, а й мати правові наслідки.

Про це розповів юрист Микола Голомша в ефірі День.LIVE.

Як карається прослуховування російської музики

За його словами, українське законодавство передбачає адміністративну відповідальність у випадках, коли гучна музика створює дискомфорт для оточуючих. У такій ситуації правоохоронці можуть скласти протокол, що зазвичай тягне за собою штраф. 

"Якщо ж дії супроводжуються агресією, насильством або зухвалістю, ситуація може перейти в категорію кримінального правопорушення", — додав він.

Юрист також звернув увагу на тонку межу між приватним і публічним простором. У власному житлі або закритому автомобілі слухати будь-яку музику не заборонено.

Але якщо у машині відкриті вікна, і звуки лунають назовні, це вже сприймається як громадський простір. У такому випадку у поліції є підстави втрутитися.

"У себе вдома чи в авто слухай, що завгодно. Але коли вмикаєш гучномовець так, що це чує суспільство, це вже громадське місце. І тоді може бути складений адмінпротокол, а в разі конфлікту — навіть відкрито кримінальне провадження", — пояснив Голомша.

Нагадаємо, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила проти публічного виконання російськомовних пісень. Омбудсменка запропонувала заборонити його на законодавчому рівні.

А також відомий історик зробив скандальну заяву щодо російськомовних українців в Одесі.

російська мова музика конфлікт пісні юрист
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
