Як карається прослуховування російської музики — пояснення юриста

Юрист пояснив, як карається прослуховування російської музики
Прослуховування музики в громадських місцях наразі заборонено в Україні. Це може стати не лише приводом для конфлікту, а й мати правові наслідки.
Про це розповів юрист Микола Голомша в ефірі День.LIVE.
Як карається прослуховування російської музики
За його словами, українське законодавство передбачає адміністративну відповідальність у випадках, коли гучна музика створює дискомфорт для оточуючих. У такій ситуації правоохоронці можуть скласти протокол, що зазвичай тягне за собою штраф.
"Якщо ж дії супроводжуються агресією, насильством або зухвалістю, ситуація може перейти в категорію кримінального правопорушення", — додав він.
Юрист також звернув увагу на тонку межу між приватним і публічним простором. У власному житлі або закритому автомобілі слухати будь-яку музику не заборонено.
Але якщо у машині відкриті вікна, і звуки лунають назовні, це вже сприймається як громадський простір. У такому випадку у поліції є підстави втрутитися.
"У себе вдома чи в авто слухай, що завгодно. Але коли вмикаєш гучномовець так, що це чує суспільство, це вже громадське місце. І тоді може бути складений адмінпротокол, а в разі конфлікту — навіть відкрито кримінальне провадження", — пояснив Голомша.
Нагадаємо, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила проти публічного виконання російськомовних пісень. Омбудсменка запропонувала заборонити його на законодавчому рівні.
