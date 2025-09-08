Як карається прослуховування російської музики — пояснення юриста

Микола Голомша. Фото: кадр з відео

Прослуховування музики в громадських місцях наразі заборонено в Україні. Це може стати не лише приводом для конфлікту, а й мати правові наслідки.

Про це розповів юрист Микола Голомша в ефірі День.LIVE.

Як карається прослуховування російської музики

За його словами, українське законодавство передбачає адміністративну відповідальність у випадках, коли гучна музика створює дискомфорт для оточуючих. У такій ситуації правоохоронці можуть скласти протокол, що зазвичай тягне за собою штраф.

"Якщо ж дії супроводжуються агресією, насильством або зухвалістю, ситуація може перейти в категорію кримінального правопорушення", — додав він.

Юрист також звернув увагу на тонку межу між приватним і публічним простором. У власному житлі або закритому автомобілі слухати будь-яку музику не заборонено.

Але якщо у машині відкриті вікна, і звуки лунають назовні, це вже сприймається як громадський простір. У такому випадку у поліції є підстави втрутитися.

"У себе вдома чи в авто слухай, що завгодно. Але коли вмикаєш гучномовець так, що це чує суспільство, це вже громадське місце. І тоді може бути складений адмінпротокол, а в разі конфлікту — навіть відкрито кримінальне провадження", — пояснив Голомша.

Нагадаємо, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступила проти публічного виконання російськомовних пісень. Омбудсменка запропонувала заборонити його на законодавчому рівні.

