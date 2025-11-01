Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Юноши пытались подорвать следователей — их будут судить

Юноши пытались подорвать следователей — их будут судить

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 00:33
обновлено: 20:37
Молодые люди хотели убить следователей — нарушителей будут судить
Юноши, которые хотели подорвать следователей. Фото: Прокуратура Украины

В Ровно двое 18-летних юношей пытались подорвать следственно-оперативную группу. За содеянное они предстанут перед судом.

Об этом 24 октября сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в мае текущего года фигуранты нашли в Telegram "подработку". Действуя по заказу, молодые люди собрали две самодельные взрывчатки, которые можно было активизировать на расстоянии, и оставили эти устройства в заброшенном помещении. В дальнейшем полицейские получили сообщение о том, что в этом здании обнаружили тело с признаками насильственной смерти. Когда же на место прибыла следственно-оперативная группа, прогремел взрыв. Обошлось без пострадавших, а причастных к преступлению разыскали и задержали.

Какое наказание грозит обвиняемым

За изготовление самодельных взрывных устройств и совершение теракта молодым людям грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества. На данный момент оба нарушителя находятся под стражей.

Напомним, в Черкасской области мужчина, который является ограниченно вменяемым, уклонился от мобилизации. Его приговорили к году испытательного срока.

Также мы сообщали о военнослужащем, который почти месяц находился в СОЧ. Суд назначил ему наказание в виде заключения.

суд правосудие Ровно полиция судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации