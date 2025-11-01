Молодые люди хотели убить следователей — нарушителей будут судить

Юноши, которые хотели подорвать следователей. Фото: Прокуратура Украины

В Ровно двое 18-летних юношей пытались подорвать следственно-оперативную группу. За содеянное они предстанут перед судом.

Об этом 24 октября сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в мае текущего года фигуранты нашли в Telegram "подработку". Действуя по заказу, молодые люди собрали две самодельные взрывчатки, которые можно было активизировать на расстоянии, и оставили эти устройства в заброшенном помещении. В дальнейшем полицейские получили сообщение о том, что в этом здании обнаружили тело с признаками насильственной смерти. Когда же на место прибыла следственно-оперативная группа, прогремел взрыв. Обошлось без пострадавших, а причастных к преступлению разыскали и задержали.

Какое наказание грозит обвиняемым

За изготовление самодельных взрывных устройств и совершение теракта молодым людям грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества. На данный момент оба нарушителя находятся под стражей.

