Молодики хотіли вбити слідчих — порушників судитимуть

У Рівному двоє 18-річних юнаків намагалися підірвати слідчо-оперативну групу. За вчинене вони постануть перед судом.

Про це 24 жовтня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у травні поточного року фігуранти знайшли в Telegram "підробітку". Діючи на замовлення, молодики зібрали дві саморобні вибухівки, які можна було активізувати на відстані, та залишили ці пристрої в закинутому приміщенні. У подальшому поліцейські отримали повідомлення про те, що в цій будівлі виявили тіло з ознаками насильницької смерті. Коли ж на місце прибула слідчо-оперативна група, пролунав вибух. Обійшлося без постраждалих, а причетних до злочину розшукали та затримали.

Яке покарання загрожує обвинуваченим

За виготовлення саморобних вибухових пристроїв і вчинення теракту молодикам загрожує до 12 років ув'язнення та конфіскація майна. Наразі обидва порушники перебувають під вартою.

