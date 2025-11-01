Відео
Відео

Головна Новини дня Юнаки намагалися підірвати слідчих — їх судитимуть

Юнаки намагалися підірвати слідчих — їх судитимуть

Дата публікації: 1 листопада 2025 00:33
Оновлено: 20:37
Молодики хотіли вбити слідчих — порушників судитимуть
Юнаки, які хотіли підірвати слідчих. Фото: Прокуратура України

У Рівному двоє 18-річних юнаків намагалися підірвати слідчо-оперативну групу. За вчинене вони постануть перед судом.

Про це 24 жовтня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі

Деталі справи 

За даними слідства, у травні поточного року фігуранти знайшли в Telegram "підробітку". Діючи на замовлення, молодики зібрали дві саморобні вибухівки, які можна було активізувати на відстані, та залишили ці пристрої в закинутому приміщенні. У подальшому поліцейські отримали повідомлення про те, що в цій будівлі виявили тіло з ознаками насильницької смерті. Коли ж на місце прибула слідчо-оперативна група, пролунав вибух. Обійшлося без постраждалих, а причетних до злочину розшукали та затримали. 

Яке покарання загрожує обвинуваченим 

За виготовлення саморобних вибухових пристроїв і вчинення теракту молодикам загрожує до 12 років ув'язнення та конфіскація майна. Наразі обидва порушники перебувають під вартою.

Нагадаємо, на Черкащині чоловік, який є обмежено осудним, ухилився від мобілізації. Його засудили до року іспитового терміну.

Також ми повідомляли про військовослужбовця, який майже місяць перебував у СЗЧ. Суд призначив йому покарання у вигляді ув'язнення.

суд правосуддя Рівне поліція судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
