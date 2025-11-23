Юлия Коренюк из "Холостяка" шокировала заявлением после ухода с шоу

Экс-участница шоу "Холостяк 14" Юлия Коренюк. Фото: yuliakorenyuk/Instagram

Участница 14-го сезона шоу "Холостяк" Юлия Коренюк покинула проект в шестом выпуске после скандального решения покинуть шоу. Уже после выхода эпизода она обратилась к подписчикам с заявлением, объяснив свою позицию и то, как ее слова вырвали из контекста.

Свой комментарий Юлия Коренюк опубликовала в Threads.

Заявление Юлии Коренюк после шоу "Холостяк"

Участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Юлия Коренюк покинула проект в шестом выпуске, и ее уход сопровождался скандалом. Уже после премьеры эпизода она обратилась к своим подписчикам с громким заявлением.

Как известно, в сети живо обсуждали ее решение попросить Тараса отпустить ее из шоу из-за желания быть рядом с сыном. Некоторые фразы, которые прозвучали в эфире, удивили зрителей и даже стали поводом для шуток. В Threads Юлия отметила, что ее слова в проекте были вырваны из контекста.

"Удивляет, как легко одной фразой, вырванной из контекста, можно ввести людей в заблуждение", — написала Юлия.

В то же время она добавила, что если бы действительно хотела продолжать строить отношения с Тарасом Цимбалюком, то никакие обстоятельства не помешали бы ей остаться в проекте.

"Если бы я действительно хотела остаться в проекте и продолжать борьбу за сердце Тараса — я была бы победительницей "Холостяка 14", нравится это вам или нет", — подчеркнула Юлия.

Кроме того, в Instagram Юлия показала первое фото после возвращения домой — селфи с сыном. Также она поделилась своим финальным образом на шоу и рассказала о пережитой трансформации.

"Трансформация на проекте "Холостяк 14" пройдена успешно. Люблю эту женщину безусловно. Спасибо каждой за критику и личные образы на проекте и за его пределами. Вы сделали мне невероятный подарок: безусловную любовь и уважение к себе", — отметила экс-участница шоу "Холостяк".

Почему Юлия Коренюк покинула шоу "Холостяк 14"

Напомним, что в шестом выпуске Юлия Коренюк сообщила главному герою шоу "Холостяк" Тарасу Цимбалюку, что скучает по сыну и хочет покинуть проект. Перед церемонией роз Тарас пригласил ее на разговор, однако общение быстро переросло в напряженную драматическую ситуацию.

Цимбалюк настаивал, что может дать ей возможность чаще контактировать с сыном, но для Юлии этого было недостаточно.

Она отметила, что проблема не только в ограниченной коммуникации с ребенком — ей сложно находиться в условиях проекта, а отношения с главным героем, по ее словам, "не развиваются".

