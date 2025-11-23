Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Юлия из "Холостяка" шокировала заявлением после ухода с шоу

Юлия из "Холостяка" шокировала заявлением после ухода с шоу

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 10:20
обновлено: 11:11
Юлия Коренюк из "Холостяка" шокировала заявлением после ухода с шоу
Экс-участница шоу "Холостяк 14" Юлия Коренюк. Фото: yuliakorenyuk/Instagram

Участница 14-го сезона шоу "Холостяк" Юлия Коренюк покинула проект в шестом выпуске после скандального решения покинуть шоу. Уже после выхода эпизода она обратилась к подписчикам с заявлением, объяснив свою позицию и то, как ее слова вырвали из контекста.

Свой комментарий Юлия Коренюк опубликовала в Threads.

Реклама
Читайте также:
Юля і Тарас Холостяк 14
Юлия и Тарас. Фото: yuliakorenyuk/Instagram

Заявление Юлии Коренюк после шоу "Холостяк"

Участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Юлия Коренюк покинула проект в шестом выпуске, и ее уход сопровождался скандалом. Уже после премьеры эпизода она обратилась к своим подписчикам с громким заявлением.

Как известно, в сети живо обсуждали ее решение попросить Тараса отпустить ее из шоу из-за желания быть рядом с сыном. Некоторые фразы, которые прозвучали в эфире, удивили зрителей и даже стали поводом для шуток. В Threads Юлия отметила, что ее слова в проекте были вырваны из контекста.

"Удивляет, как легко одной фразой, вырванной из контекста, можно ввести людей в заблуждение", — написала Юлия.

В то же время она добавила, что если бы действительно хотела продолжать строить отношения с Тарасом Цимбалюком, то никакие обстоятельства не помешали бы ей остаться в проекте.

"Если бы я действительно хотела остаться в проекте и продолжать борьбу за сердце Тараса — я была бы победительницей "Холостяка 14", нравится это вам или нет", — подчеркнула Юлия.

Шоу Холостяк 14
Скриншот сообщения Юлии Коренюк/Threads

Кроме того, в Instagram Юлия показала первое фото после возвращения домой — селфи с сыном. Также она поделилась своим финальным образом на шоу и рассказала о пережитой трансформации.

Юлія Коренюк Холостяк 14
Скриншот сообщения Юлии/Instagram

"Трансформация на проекте "Холостяк 14" пройдена успешно. Люблю эту женщину безусловно. Спасибо каждой за критику и личные образы на проекте и за его пределами. Вы сделали мне невероятный подарок: безусловную любовь и уважение к себе", — отметила экс-участница шоу "Холостяк".

Юлія Коренюк про Холостяка
Скриншот сообщения Юлии/Instagram

Почему Юлия Коренюк покинула шоу "Холостяк 14"

Напомним, что в шестом выпуске Юлия Коренюк сообщила главному герою шоу "Холостяк" Тарасу Цимбалюку, что скучает по сыну и хочет покинуть проект. Перед церемонией роз Тарас пригласил ее на разговор, однако общение быстро переросло в напряженную драматическую ситуацию.

Цимбалюк настаивал, что может дать ей возможность чаще контактировать с сыном, но для Юлии этого было недостаточно.

Она отметила, что проблема не только в ограниченной коммуникации с ребенком — ей сложно находиться в условиях проекта, а отношения с главным героем, по ее словам, "не развиваются".

Ранее мы рассказывали о самых ярких моментах шестого выпуска шоу "Холостяк 14" и первых поцелуях на проекте.

Также мы информировали, что в сети появились имена вероятных финалисток шоу "Холостяк 14".

шоу Холостяк Тарас Цымбалюк Григорий Решетник розы телеканал "СТБ"
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации