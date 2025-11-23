Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Юлія з "Холостяка" шокувала заявою після того, як покинула шоу

Юлія з "Холостяка" шокувала заявою після того, як покинула шоу

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 10:20
Оновлено: 10:27
Юлія Коренюк з "Холостяка" шокувала заявою, після того, як покинула шоу
Ексучасниця шоу "Холостяк 14" Юлія Коренюк. Фото: yuliakorenyuk/Instagram

Учасниця 14-го сезону шоу "Холостяк" Юлія Коренюк покинула проєкт у шостому випуску після скандального рішення залишити шоу. Уже після виходу епізоду вона звернулася до підписників із заявою, пояснивши свою позицію та те, як її слова вирвали з контексту.

Свій коментар Юлія Коренюк опублікувала у Threads.

Реклама
Читайте також:
Юля і Тарас Холостяк 14
Юлія і Тарас. Фото: yuliakorenyuk/Instagram

Заява Юлії Коренюк після шоу "Холостяк"

Учасниця 14-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Юлія Коренюк покинула проєкт у шостому випуску, і її вихід супроводжувався скандалом. Уже після прем'єри епізоду вона звернулася до своїх підписників із гучною заявою.

Як відомо, у мережі жваво обговорювали її рішення попросити Тараса відпустити її з шоу через бажання бути поруч із сином. Деякі фрази, які прозвучали в ефірі, здивували глядачів і навіть стали приводом для жартів. У Threads Юлія наголосила, що її слова у проєкті були вирвані з контексту.

"Дивує, як легко однією фразою, вирваною з контексту, можна ввести людей в оману", — написала Юлія.

Водночас вона додала, що якби справді хотіла продовжувати будувати стосунки з Тарасом Цимбалюком, то жодні обставини не завадили б їй залишитися у проєкті.

"Якби я справді хотіла залишитися в проєкті й продовжувати боротьбу за серце Тараса — я була б переможницею "Холостяка 14", подобається це вам чи ні", — наголосила Юлія.

Шоу Холостяк 14
Скриншот повідомлення Юлії Коренюк/Threads

Крім того, в Instagram Юлія показала перше фото після повернення додому — селфі з сином. Також вона поділилася своїм фінальним образом на шоу та розповіла про пережиту трансформацію.

Юлія Коренюк Холостяк 14
Скриншот повідомлення Юлії/Instagram

"Трансформацію на проєкті "Холостяк 14" пройдено успішно. Люблю цю жінку безумовно. Дякую кожній за критику та особисті образи на проєкті та за його межами. Ви зробили мені неймовірний подарунок: безумовну любов і повагу до себе", – зазначила ексучасниця шоу "Холостяк".

Юлія Коренюк про Холостяка
Скриншот повідомлення Юлії/Instagram

Чому Юлія Коренюк покинула шоу "Холостяк 14"

Нагадаємо, що у шостому випуску Юлія Коренюк повідомила головному герою шоу "Холостяк" Тарасу Цимбалюку, що сумує за сином і хоче залишити проєкт. Перед церемонією троянд Тарас запросив її на розмову, однак спілкування швидко переросло в напружену драматичну ситуацію.

Цимбалюк наполягав, що може дати їй можливість частіше контактувати з сином, але для Юлії цього було недостатньо. 

Вона зазначила, що проблема не лише в обмеженій комунікації з дитиною — їй складно перебувати в умовах проєкту, а стосунки з головним героєм, за її словами, "не розвиваються".

Раніше ми розповідали про найяскравіші моменти шостого випуску шоу "Холостяк 14" та перші поцілунки на проєкті.

Також ми інформували, що у мережі з'явилися імена ймовірних фіналісток шоу "Холостяк 14".

шоу Холостяк Тарас Цимбалюк Григорій Решетнік троянди телеканал "СТБ"
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації