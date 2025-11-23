Юлія Коренюк з "Холостяка" шокувала заявою, після того, як покинула шоу

Ексучасниця шоу "Холостяк 14" Юлія Коренюк. Фото: yuliakorenyuk/Instagram

Учасниця 14-го сезону шоу "Холостяк" Юлія Коренюк покинула проєкт у шостому випуску після скандального рішення залишити шоу. Уже після виходу епізоду вона звернулася до підписників із заявою, пояснивши свою позицію та те, як її слова вирвали з контексту.

Свій коментар Юлія Коренюк опублікувала у Threads.

Заява Юлії Коренюк після шоу "Холостяк"

Учасниця 14-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Юлія Коренюк покинула проєкт у шостому випуску, і її вихід супроводжувався скандалом. Уже після прем'єри епізоду вона звернулася до своїх підписників із гучною заявою.

Як відомо, у мережі жваво обговорювали її рішення попросити Тараса відпустити її з шоу через бажання бути поруч із сином. Деякі фрази, які прозвучали в ефірі, здивували глядачів і навіть стали приводом для жартів. У Threads Юлія наголосила, що її слова у проєкті були вирвані з контексту.

"Дивує, як легко однією фразою, вирваною з контексту, можна ввести людей в оману", — написала Юлія.

Водночас вона додала, що якби справді хотіла продовжувати будувати стосунки з Тарасом Цимбалюком, то жодні обставини не завадили б їй залишитися у проєкті.

"Якби я справді хотіла залишитися в проєкті й продовжувати боротьбу за серце Тараса — я була б переможницею "Холостяка 14", подобається це вам чи ні", — наголосила Юлія.

Крім того, в Instagram Юлія показала перше фото після повернення додому — селфі з сином. Також вона поділилася своїм фінальним образом на шоу та розповіла про пережиту трансформацію.

"Трансформацію на проєкті "Холостяк 14" пройдено успішно. Люблю цю жінку безумовно. Дякую кожній за критику та особисті образи на проєкті та за його межами. Ви зробили мені неймовірний подарунок: безумовну любов і повагу до себе", – зазначила ексучасниця шоу "Холостяк".

Чому Юлія Коренюк покинула шоу "Холостяк 14"

Нагадаємо, що у шостому випуску Юлія Коренюк повідомила головному герою шоу "Холостяк" Тарасу Цимбалюку, що сумує за сином і хоче залишити проєкт. Перед церемонією троянд Тарас запросив її на розмову, однак спілкування швидко переросло в напружену драматичну ситуацію.

Цимбалюк наполягав, що може дати їй можливість частіше контактувати з сином, але для Юлії цього було недостатньо.

Вона зазначила, що проблема не лише в обмеженій комунікації з дитиною — їй складно перебувати в умовах проєкту, а стосунки з головним героєм, за її словами, "не розвиваються".

