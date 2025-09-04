Видео
Главная Новости дня Италия обеспечит гарантии безопасности Украине, но не войсками

Италия обеспечит гарантии безопасности Украине, но не войсками

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 23:39
Мелони заявила, что Италия готова обеспечить гарантии безопасности Украине мониторингом и обучением
Владимир Зеленский и Джорджия Мелони. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна готова поддержать гарантии безопасности Украины. В частности, мониторинговой миссией и обучением украинских военных за рубежом.

Об этом сказано на официальном сайте итальянского правительства.

Чем Италия готова помочь Украине

Как отмечается, Мелони на саммите "Коалиции решительных" повторила, что Рим не желает отправлять собственные войска в Украину, однако Италия готова поддержать мониторинг возможного прекращения огня и тренировочные миссии на территории европейских союзников.

Также Джорджа Мелони приняла участие в дальнейшей телефонной конференции с президентом США Дональдом Трампом. Во время этого разговора обсуждались результаты сегодняшней встречи, а также было подтверждено единство в стремлении к достижению справедливого и прочного мира в Украине.

Премьер Италии подчеркнула, что достичь такого результата можно благодаря коллективному давлению на Россию, включая санкции против РФ.

"Этого можно достичь только с помощью подхода, сочетающего постоянную поддержку Украины, стремление к прекращению военных действий, сохранение коллективного давления на Россию, в частности с помощью санкций, и надежные и достоверные гарантии безопасности, которые должны быть определены в духе сотрудничества между двумя сторонами Атлантики", — резюмировали на сайте итальянского правительства.

Напомним, что 4 сентября в Париже состоялось очередное заседание "Коалиции решительных". По его результатам премьер-министр Нидерландов Дик Шуф заявил, что коалиция продолжит давление на Россию, а разработка военных планов в отношении Украины — уже завершена.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сильная украинская армия есть и будет центральным элементом гарантий безопасности. В то же время, в целом 26 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности.

Италия Джорджа Мелони война в Украине Коалиция желающих Коалиция Решительных гарантии безопасности
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
