Мелони заявила, что Италия готова обеспечить гарантии безопасности Украине мониторингом и обучением

Владимир Зеленский и Джорджия Мелони. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна готова поддержать гарантии безопасности Украины. В частности, мониторинговой миссией и обучением украинских военных за рубежом.

Об этом сказано на официальном сайте итальянского правительства.

Читайте также:

Чем Италия готова помочь Украине

Как отмечается, Мелони на саммите "Коалиции решительных" повторила, что Рим не желает отправлять собственные войска в Украину, однако Италия готова поддержать мониторинг возможного прекращения огня и тренировочные миссии на территории европейских союзников.

Также Джорджа Мелони приняла участие в дальнейшей телефонной конференции с президентом США Дональдом Трампом. Во время этого разговора обсуждались результаты сегодняшней встречи, а также было подтверждено единство в стремлении к достижению справедливого и прочного мира в Украине.

Премьер Италии подчеркнула, что достичь такого результата можно благодаря коллективному давлению на Россию, включая санкции против РФ.

"Этого можно достичь только с помощью подхода, сочетающего постоянную поддержку Украины, стремление к прекращению военных действий, сохранение коллективного давления на Россию, в частности с помощью санкций, и надежные и достоверные гарантии безопасности, которые должны быть определены в духе сотрудничества между двумя сторонами Атлантики", — резюмировали на сайте итальянского правительства.

Напомним, что 4 сентября в Париже состоялось очередное заседание "Коалиции решительных". По его результатам премьер-министр Нидерландов Дик Шуф заявил, что коалиция продолжит давление на Россию, а разработка военных планов в отношении Украины — уже завершена.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сильная украинская армия есть и будет центральным элементом гарантий безопасности. В то же время, в целом 26 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности.