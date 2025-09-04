Мелоні заявила, що Італія готова забезпечити гарантії безпеки Україні моніторингом і навчанням

Володимир Зеленський та Джорджія Мелоні. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова підтримати гарантії безпеки України. Зокрема, моніторинговою місією та навчанням українських військових за кордоном.

Про це сказано на офіційному сайті італійського уряду.

Чим Італія готова допомогти Україні

Як зазначається, Мелоні на саміті "Коаліції рішучих" повторила, що Рим не бажає відправляти власні війська в Україну, однак Італія готова підтримати моніторинг можливого припинення вогню та тренувальні місії на території європейських союзників.

Також Джорджа Мелоні взяла участь у подальшій телефонній конференції з президентом США Дональдом Трампом. Під час цієї розмови обговорювалися результати сьогоднішньої зустрічі, а також було підтверджено єдність у прагненні до досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.

Прем'єрка Італії наголосила, що досягти такого результату можна завдяки колективному тиску на Росію, включаючи санкції проти РФ.

"Цього можна досягти лише за допомогою підходу, що поєднує постійну підтримку України, прагнення до припинення воєнних дій, збереження колективного тиску на Росію, зокрема за допомогою санкцій, та надійні й достовірні гарантії безпеки, які мають бути визначені в дусі співпраці між двома сторонами Атлантики", — резюмували на сайті італійського уряду.

Нагадаємо, що 4 вересня у Парижі відбулося чергове засідання "Коаліції рішучих". За її результатами прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф заявив, що коаліція продовжить тиск на Росію, а розробка військових планів щодо України — вже завершена.

Крім того, президент України Володимир Зеленський розповів, що сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки. Водночас, загалом 26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки.