Глава МИД Италии Антонио Таяни. Фото: Reuters

Италия обратилась к украинским властям с просьбой объяснить причины включения евродепутатов от партии "Движение пяти звезд" в список "Миротворец". Соответствующее поручение глава МИД страны Антонио Таяни дал послу Италии в Киеве Карло Формозе. Ситуация касается итальянских политиков, избранных в Европейский парламент.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Италии, сообщает Новини.LIVE.

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Что заявили в МИД Италии по поводу списка "Миротворец"

В итальянском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Антонио Таяни внимательно следит за ситуацией вокруг политиков, избранных в Европарламент. Министр подчеркнул важность свободы слова и политического плюрализма, которые являются фундаментальными принципами демократии.

В то же время в МИД заверили, что Италия продолжит поддерживать Украину. Однако там также подчеркнули необходимость соблюдения демократических свобод и уважения к полномочиям представителей, избранных в европейские институты.

"Италия будет и впредь поддерживать Украину, одновременно подчеркивая важность обеспечения уважения к демократическим свободам и полномочиям представителей, избранных в европейские институты", — говорится в сообщении МИД Италии.

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Кого из евродепутатов внесли в список "Миротворца"

Как известно, 16 ноября 2026 года на сайте "Миротворец" появилось имя Данило Делла Валле — евродепутата от партии "Движение пяти звёзд", который критикует поставки оружия Украине. На сайте его обвинили в манипулировании информацией и распространении пропаганды.

Впоследствии Делла Валле сообщил, что после него в черный список "Миротворца" внесли всю делегацию "Движения пяти звезд" в Европейском парламенте. Политик заявил, что вместе с коллегами призывает европейские институты вмешаться в связи с этими действиями, которые он назвал "запугиванием".

Позже, 18 ноября, евродепутат опубликовал в соцсети X пост, в котором призвал европейские институты перейти от заявлений к конкретным действиям. Он упомянул предыдущие требования Европарламента о запрете деятельности сайта, а также позицию Верховного комиссариата ООН, ОБСЕ и послов G7 относительно нарушений и рисков распространения персональных данных.

"Европейский парламент уже требовал запретить деятельность сайта. Верховный комиссариат ООН осудил его нарушения, тогда как ОБСЕ и послы G7 сообщили о рисках распространения персональных данных. Теперь за призывами должны последовать действия. Наши мнения можно оспаривать. Право их выражать — неприкосновенно", — написал Данило Делла Валле в соцсети X 18 ноября.

Ранее евродепутат также сообщал, что обратился к председателю Европейского парламента Роберте Метсоле с просьбой о защите и конкретных действиях. Он пообещал работать над тем, "чтобы остановить эту войну и вернуться к дипломатии".

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап, внесли в базу "Миротворца" после его интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. Его обвиняют в участии в гуманитарной агрессии против Украины и в информационно-пропагандистских мероприятиях. Причиной внимания к артисту стали, в частности, его рассказы о выезде за границу во время военного положения под предлогом благотворительной деятельности.

Новини.LIVE писали, что певицу Настю Каменских, известную под псевдонимом NK, также внесли в базу "Миротворца". Ей вменяют участие в гуманитарной агрессии против Украины и информационно-пропагандистских мероприятиях. Причиной стали скандальные заявления артистки о переходе на украинский язык, который она связала с появлением кисты.