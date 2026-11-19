Глава МЗС Італії Антоніо Таяні. Фото: Reuters

Італія звернулася до української влади з проханням пояснити внесення євродепутатів від партії "Рух п’яти зірок" до списку "Миротворця". Відповідне доручення глава МЗС країни Антоніо Таяні дав послу Італії в Києві Карло Формозі. Ситуація стосується італійських політиків, обраних до Європейського парламенту.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Італії, інформує Новини.LIVE.

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Що заявили в МЗС Італії через список "Миротворця"

В італійському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Антоніо Таяні уважно стежить за ситуацією навколо політиків, обраних до Європарламенту. Міністр наголосив на важливості свободи слова та політичного плюралізму, які є фундаментальними принципами демократії.

Водночас у МЗС запевнили, що Італія продовжить підтримувати Україну. Однак там також підкреслили необхідність дотримання демократичних свобод і поваги до повноважень представників, обраних до європейських інституцій.

"Італія продовжуватиме підтримувати Україну, водночас наголошуючи на важливості забезпечення поваги до демократичних свобод і повноважень представників, обраних до європейських інституцій", — йдеться у повідомленні МЗС Італії.

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Кого з євродепутатів внесли до списку "Миротворця"

Як відомо, 16 листопада 2026 року на сайті "Миротворець" з'явилося ім'я Даніло Делла Валле — євродепутата від партії "Рух п'яти зірок", який критикує постачання зброї Україні. На сайті його звинуватили в маніпулюванні інформацією та поширенні пропаганди.

Згодом Делла Валле повідомив, що після нього до чорного списку "Миротворця" внесли всю делегацію "Руху п'яти зірок" у Європейському парламенті. Політик заявив, що разом із колегами закликає європейські інституції втрутитися через ці дії, які він назвав "залякуваннями".

Згодом, 18 листопада, євродепутат опублікував у соцмережі X допис, у якому закликав європейські інституції перейти від заяв до конкретних дій. Він згадав попередні вимоги Європарламенту щодо заборони діяльності сайту, а також позицію Верховного комісаріату ООН, ОБСЄ та послів G7 щодо порушень і ризиків поширення персональних даних.

"Європейський парламент уже вимагав заборонити діяльність сайту. Верховний комісаріат ООН засудив його порушення, тоді як ОБСЄ та посли G7 повідомили про ризики поширення персональних даних. Тепер за закликами мають піти дії. Наші думки можна оскаржувати. Право їх висловлювати — недоторканне", — написав Даніло Делла Валле у соцмережі X 18 листопада.

Раніше євродепутат також повідомляв, що звернувся до президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли з проханням про захист і конкретні дії. Він пообіцяв працювати над тим, "щоб зупинити цю війну і повернутися до дипломатії".

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року українського репера та продюсера Олексія Потапенка, відомого як Потап, внесли до бази "Миротворця" після його інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. Йому закидають участь у гуманітарній агресії проти України та інформаційно-пропагандистських заходах. Причиною уваги до артиста стали, зокрема, його розповіді про виїзд за кордон під час воєнного стану під приводом благодійної діяльності.

Новини.LIVE писали, що співачку Настю Каменських, відому під псевдонімом NK, також внесли до бази "Миротворця". Їй закидають участь у гуманітарній агресії проти України та інформаційно-пропагандистських заходах. Причиною стали скандальні заяви артистки про перехід на українську мову, який вона пов’язала з появою кісти.