Россия создает фальшивые «победы» на фронте с помощью ИИ — ISW

Российские военные. Фото: российские СМИ

Российское Минобороны и военные блогеры продолжают распространять заявления о якобы значительных успехах оккупационных войск на фронте. Для создания доказательной базы Москва, вероятно, использует старые или смонтированные видео, а часть кадров могла быть создана или изменена с помощью искусственного интеллекта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

Россия заявляет о новых "захватах"

15 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов провел публичную инспекцию Восточной группировки войск. После этого российское Минобороны заявило оякобы захвате Рыбальского к юго-западу от Александровки.

Кроме того, в ведомстве утверждали, что в ходе летней наступательной кампании российские войска якобы взяли под контроль 19 населенных пунктов.

Подобные заявления одновременно начали распространять российские военные блогеры. В частности, один из них, известный под псевдонимом "Воин ДВ", 14 и 15 августа опубликовал значительное количество видеозаписей.

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Блогер утверждал, что кадры были сняты 12–14 августа. На них российские военнослужащие якобы находились в населенных пунктах вблизи Александровки и Гуляйполя.

Он также заявил, что публикация этих материалов стала ответом на украинские кадры с поднятием государственного флага. Вероятно, речь шла о сообщении Украины от 12 августа об освобождении 26 сел на Александровском направлении в рамках контрнаступательных действий в январе–августе 2026 года.

ISW обнаружило признаки использования ИИ

Аналитики ISW обратили внимание на сомнительную достоверность части видеоматериалов, которые распространяет "Воин ДВ".

По оценке экспертов, некоторые из обнародованных кадров могли быть созданы или отредактированы с помощью искусственного интеллекта. Другие видео, вероятно, являются старыми записями, которые российская сторона пытается представить как свежие.

Поэтому такие материалы нельзя считать надежным подтверждением заявлений о продвижении российской армии.

В то же время 15 августа "Воин ДВ" продолжил сообщать о новых якобы успехах оккупантов. В частности, он заявил о захвате украинских позиций к западу от линии Александровка–Христофоровка, а также о прорыве обороны ВСУ в районах Ровно и Копанов.

По его словам, российские войска также якобы продвинулись к западу от Новоселовки.

Другой российский военный блогер в тот же день заявлял о продвижении оккупантов вблизи Новоселовки, Долинки и Либицкого, а также в направлении Великой Михайловки.

Кремль формирует картину масштабного наступления

В ISW считают, что активность российского Минобороны и провоенных блогеров является частью более широкой информационной кампании Кремля.

Ее цель — сформировать представление о масштабном и успешном продвижении российской армии даже там, где оккупанты не смогли закрепиться или не имеют подтверждённых территориальных завоеваний.

Распространение сомнительных видео, старых кадров и материалов, которые могли быть созданы с помощью ИИ, позволяет российской пропаганде создавать иллюзию постоянных побед на фронте.

По оценке ISW, таким образом Москва пытается влиять не только на российскую аудиторию, но и на международное восприятие ситуации на поле боя — создавая ложное впечатление о якобы масштабных проблемах украинской обороны.

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