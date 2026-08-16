РФ створює фейкові «перемоги» на фронті за допомогою ШІ — ISW

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російське Міноборони та військові блогери продовжують поширювати заяви про нібито значні успіхи окупаційних військ на фронті. Для створення доказової бази Москва, ймовірно, використовує старі або змонтовані відео, а частину кадрів могли створити чи змінити за допомогою штучного інтелекту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

Росія заявляє про нові "захоплення"

15 серпня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов провів публічну інспекцію Східного угруповання військ. Після цього російське Міноборони заявило про нібито захоплення Рибальського на південний захід від Олександрівки.

Крім того, у відомстві стверджували, що під час літньої наступальної кампанії російські війська начебто взяли під контроль 19 населених пунктів.

Подібні заяви одночасно почали поширювати російські військові блогери. Зокрема, один із них, відомий під псевдонімом "Воїн ДВ", 14 та 15 серпня опублікував значну кількість відеозаписів.

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Блогер стверджував, що кадри були зроблені 12–14 серпня. На них російські військовослужбовці нібито перебували у населених пунктах поблизу Олександрівки та Гуляйполя.

Він також заявив, що публікація цих матеріалів стала відповіддю на українські кадри з підняттям державного прапора. Ймовірно, йшлося про повідомлення України від 12 серпня щодо звільнення 26 сіл на Олександрівському напрямку в межах контрнаступальних дій у січні–серпні 2026 року.

ISW виявив ознаки використання ШІ

Аналітики ISW звернули увагу на сумнівну достовірність частини відеоматеріалів, які поширює "Воїн ДВ".

За оцінкою експертів, деякі з оприлюднених кадрів могли бути створені або відредаговані за допомогою штучного інтелекту. Інші відео, ймовірно, є старими записами, які російська сторона намагається представити як свіжі.

Через це такі матеріали не можна вважати надійним підтвердженням заяв про просування російської армії.

Водночас 15 серпня "Воїн ДВ" продовжив повідомляти про нові нібито успіхи окупантів. Зокрема, він заявив про захоплення українських позицій на захід від лінії Олександрівка–Христофорівка, а також про прорив оборони ЗСУ в районах Рівного та Копанів.

За його словами, російські війська також нібито просунулися на захід від Новоселівки.

Інший російський військовий блогер того ж дня заявляв про просування окупантів поблизу Новоселівки, Долинки та Либицького, а також у напрямку Великої Михайлівки.

Кремль формує картинку масштабного наступу

В ISW вважають, що активність російського Міноборони та провоєнних блогерів є частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля.

Її мета — сформувати уявлення про масштабне та успішне просування російської армії навіть там, де окупанти не змогли закріпитися або не мають підтверджених територіальних здобутків.

Поширення сумнівних відео, старих кадрів та матеріалів, які могли бути створені за допомогою ШІ, дозволяє російській пропаганді створювати ілюзію постійних перемог на фронті.

За оцінкою ISW, таким чином Москва намагається впливати не лише на російську аудиторію, а й на міжнародне сприйняття ситуації на полі бою — створюючи хибне враження про нібито масштабні проблеми української оборони.

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