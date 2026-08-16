Россияне привыкли терпеть: почему даже дефицит бензина не вызывает бунта

Россияне в Москве. Фото: российские СМИ

Удары ВСУ по российским НПЗ, портам и другим важным объектам постепенно создают для РФ проблемы с топливом и поставками товаров, необходимых для ведения войны. Несмотря на это, дефицит бензина и ухудшение условий жизни пока не вывели россиян на массовые протесты — общество годами привыкало к нехватке, очередям и страху перед государством.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Atlantic.

В России возникает дефицит бензина

Последствия атак на российскую инфраструктуру все более ощутимо сказываются на повседневной жизни населения. В отдельных регионах РФ водители вынуждены стоять в многочасовых очередях на АЗС, а ожидание топлива, согласно приведенным в материале данным, может длиться до 69 часов.

Кое-где автомобильные колонны у заправок тянутся на несколько километров. Для страны, которая позиционирует себя как одну из крупнейших нефтяных держав мира, такая ситуация выглядит особенно показательно.

Казалось бы, дефицит базового ресурса и ухудшение бытовых условий должны были бы стать причиной роста недовольства властью. Тем более что в России приближаются парламентские выборы. Однако масштабного протестного движения из-за проблем с топливом пока не возникло.

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Одно из объяснений такой реакции авторы материала связывают с советским прошлым. Для нескольких поколений россиян нехватка товаров, пустые полки и многочасовое ожидание были не исключением, а обычной частью жизни.

Очереди настолько прочно укоренились в советском обществе, что их изучали как отдельное социальное и культурное явление. Советские издания даже анализировали, сколько времени граждане ежегодно тратили на ожидание товаров первой необходимости.

В таких условиях постепенно сформировалась модель поведения: не требовать перемен, а приспосабливаться. Бытовые трудности воспринимались как неизбежные, а сама мысль о том, что "все так живут", фактически снимала вопрос об ответственности власти.

При этом советская система наглядно демонстрировала, чем может закончиться попытка организованного сопротивления.

Одним из самых известных примеров стала Новочеркасская трагедия 1962 года. После протестов из-за снижения зарплат и повышения цен власти набросили на демонстрантов силовиков. Во время разгона погибли около двух десятков человек.

Страх сильнее недовольства

Сегодня к историческому опыту добавился страх перед современной российской репрессивной системой. Именно он, по оценке авторов материала, является одним из главных факторов, не позволяющих бытовому недовольству превратиться в открытый протест.

В The Atlantic приводят в качестве примера историю: женщина работает учительницей искусств и является активисткой. По ее словам, нынешняя атмосфера в России настолько опасна, что люди опасаются даже обычных проявлений несогласия. В частности, по словам женщины, на соседей могут доносить силовикам из-за прослушивания антивоенной музыки.

Она также рассказала о знакомой, которая получила два года лишения свободы после того, как оставила у памятника украинскому поэту стихотворение и цветы.

В такой атмосфере недовольство властью часто остается лишь частной беседой. Люди могут обсуждать политику дома, но не решаются выносить эту критику в публичное пространство.

Антивоенные протесты в России подавили

После начала полномасштабного вторжения России в Украину уличные протесты все же были заметны. По данным OVD-Info, в 2022 году российские силовики задержали почти 19 тысяч человек за антивоенные акции.

Однако со временем протестная активность практически исчезла. Усиление репрессий, уголовные дела против активистов и более суровые наказания за публичную критику войны сделали открытое сопротивление чрезвычайно опасным.

В то же время в России фактически не осталось независимой политической силы, способной организовать масштабный протест. Партии, допускаемые к избирательному процессу, не ставят под сомнение власть российского диктатора Владимира Путина.

Показательным стал и случай с партией "Яблоко", которую в материале называют единственной антивоенной политической силой, оставшейся в системе. Верховный суд РФ не допустил ее к парламентским выборам. Протест у здания суда собрал лишь несколько сотен человек.

Россияне выбирают приспособление

Даже серьезные экономические проблемы не гарантируют появления политического протеста. Для части российского общества ухудшение условий жизни становится не сигналом к сопротивлению, а очередной проблемой, которую нужно пережить.

Журналистка Ирина Бороган, исследовавшая российских диссидентов, связывает это не только со страхом, но и с глубоко укоренившейся способностью приспосабливаться к трудностям.

Вместо того чтобы требовать от властей объяснений по поводу дефицита и роста расходов, люди могут воспринимать ситуацию как необходимость ещё сильнее экономить и "затянуть пояса".

Эту позицию хорошо иллюстрирует реакция мужчины среднего возраста из оккупированного Крыма, которого спросили о нехватке бензина. Вместо возмущения он лишь пожал плечами и сказал: "Мы же люди. Мы адаптируемся".

Таким образом, сочетание советской привычки к дефициту, страха перед репрессиями и готовности приспосабливаться позволяет российским властям избегать массового социального взрыва даже тогда, когда последствия войны все сильнее сказываются на повседневной жизни.

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