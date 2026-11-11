Российская делегация на переговорах в Абу-Даби. Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS

Москва стремится перенести акцент трехсторонних переговоров между Украиной, Соединёнными Штатами Америки и Россией в Абу-Даби на масштабный пересмотр системы безопасности в Европе. Таким образом Кремль пытается вернуться к ультимативным требованиям, выдвинутым Вашингтону и НАТО в 2021 году. Тогда Россия настаивала на сокращении военного присутствия Альянса на европейском континенте.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

Реклама

Переговоры в Абу-Даби

Глава российского МИД Сергей Лавров в первый день переговоров 10 ноября заявил о необходимости сначала согласовать будущую модель безопасности в Европе. Только после этого, по его мнению, стоит переходить к переговорам о завершении войны в Украине. Такой порядок он назвал "абсолютно разумным".

А источник в российской делегации также заявил, что урегулирование войны в Украине является лишь одним из пунктов в более широкой дискуссии об архитектуре безопасности, а также "подчинено" главной цели — переосмыслению всеобъемлющей и неделимой архитектуры безопасности Европы.

"Российские заявления о европейской архитектуре безопасности касаются требований России от декабря 2021 года к НАТО прекратить развертывание нового оружия и военного персонала в странах НАТО, присоединившихся к Альянсу после 1997 года, что по сути дает России право вето на политику НАТО и ограничивает суверенный выбор государств относительно вступления в НАТО", — отмечают аналитики.

Читайте также:

Таким образом, Кремль вновь выдвинул требования к НАТО, которые впервые озвучил в 2021 году. Эта позиция противоречит недавним заявлениям спецпосланника США Джареда Кушнера о том, что после завершения мирных переговоров Украина и другие государства должны сохранить суверенитет и право самостоятельно решать вопросы собственной безопасности и участия в альянсах.

Кушнер также подчеркнул, что НАТО и в дальнейшем будет играть ключевую роль в системе коллективной обороны Европы.

Путин напал на Украину, чтобы разрушить единство НАТО и Запада

Аналитики ISW отмечают, что российские власти неоднократно пытались оправдать войну против Украины, утверждая, что возможность расширения НАТО за счет Украины угрожает безопасности РФ.

Москва уже давно называет расширение НАТО одной из "первопричин" войны и настаивает, что этот вопрос должен стать предметом мирных переговоров.

В то же время в период с 2008 по 2022 год ни Альянс, ни Украина не предприняли никаких существенных практических шагов для вступления Украины в НАТО.

"НАТО никогда не представляло угрозы для безопасности России, но Путин вторгся в Украину в 2022 году, чтобы разрушить единство НАТО и Запада, как давно отмечает ISW. Длительная кампания когнитивной войны Кремля, которая ложно обвиняет НАТО и Украину в угрозе суверенитету России, направлена на оправдание усилий России по восстановлению контроля над бывшими советскими республиками и не отражает реальной озабоченности России своей безопасностью", — добавили в ISW.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, на переговорах в Абу-Даби страны обсудили энергетическое перемирие, безопасность на море, обмен пленными и встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Известно, что переговоры в Абу-Даби уже завершились. Беседа между США, Украиной и Россией длилась менее двух часов.