Російська делегація на переговорах в Абу-Дабі. Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS

Москва прагне змістити акцент тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією в Абу-Дабі на масштабний перегляд системи безпеки в Європі. Таким чином Кремль намагається повернутися до ультимативних вимог, висунутих Вашингтону та НАТО у 2021 році. Тоді Росія наполягала на скороченні військової присутності Альянсу на європейському континенті.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

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Переговори в Абу-Дабі

Глава російського МЗС Сергій Лавров у перший день переговорів 10 листопада заявив про необхідність спочатку узгодити майбутню модель безпеки в Європі. Лише після цього, на його думку, варто переходити до переговорів щодо завершення війни в Україні. Такий порядок він назвав "абсолютно розумним".

А джерело в російській делегації також заявило, що врегулювання війни в Україні є лише одним пунктом у ширшій дискусії стосовно архітектури безпеки, а також "підпорядковане" головній меті переосмислення всеохопної та неподільної архітектури безпеки Європи.

"Російські заяви щодо європейської архітектури безпеки стосуються вимог Росії від грудня 2021 року до НАТО припинити розгортання нової зброї та військового персоналу в державах НАТО, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, що по суті дає Росії право вето на політику НАТО та обмежує суверенний вибір держав щодо вступу до НАТО", — зазначають аналітики.

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Таким чином, Кремль знову висунув вимоги до НАТО, які вперше озвучив у 2021 році. Ця позиція суперечить нещодавнім заявам спецпосланця США Джареда Кушнера про те, що після завершення мирних переговорів Україна та інші держави мають зберегти суверенітет і право самостійно визначати питання власної безпеки та участі в альянсах.

Кушнер також наголосив, що НАТО й надалі відіграватиме ключову роль у системі колективної оборони Європи.

Путін напав на Україну, щоб зруйнували єдність НАТО і Заходу

Аналітики ISW зазначають, що російська влада неодноразово намагалася виправдати війну проти України, стверджуючи, що можливість розширення НАТО Україною загрожує безпеці РФ.

Москва вже тривалий час називає розширення НАТО однією з "першопричин" війни та наполягає, що це питання має стати предметом мирних переговорів.

Водночас у період із 2008-го до 2022 року ані Альянс, ані Україна не зробили жодних вагомих практичних кроків для набуття Україною членства в НАТО.

"НАТО ніколи не становило загрози для безпеки Росії, але Путін вторгся в Україну у 2022 році, щоб зруйнувати єдність НАТО та Заходу, як давно оцінює ISW. Тривала кампанія когнітивної війни Кремля, яка хибно звинувачує НАТО та Україну в загрозі суверенітету Росії, має на меті виправдати зусилля Росії щодо відновлення контролю над колишніми радянськими державами та не відображає справжньої стурбованості Росії своєю безпекою", — додали в ISW.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, на переговорах в Абу-Дабі країни обговорили енергетичне перемирʼя, безпеку на морі, обмін полоненими та зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Відомо, що переговори в Абу-Дабі вже завершилися. Розмова між США, Україною та Росією тривала менше ніж дві години.