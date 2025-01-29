Историк заявил о вкладе Героев Крут для современной Украины

Битва под Крутами. Иллюстративное фото: kruty.org.ua

В Украине в среду, 29 января, чтят память Героев Крут. Без таких событий, как битва под Крутами, мы бы не имели Украину такой, как она есть сейчас.

Об этом заявил историк Андрей Иванец в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

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Битва под Крутами

"Это памятное место (Аскольдова могила. — Ред.) для всех украинцев, которые боролись за Украину и которые сегодня защищают страну", — сказал историк.

По его словам, благодаря битве под Крутами и, в частности, чину этих юношей удалось задержать наступление российского агрессора в 1918 году. Тогда наши дипломаты смогли достичь первого мира в мировой войне, а также признание новорожденной современной формы украинской государственности и возрождения УНР.

"Без чина бойцов под Крутами этого могло бы не быть и сегодня мы бы не имели такую Украину, как мы имеем. Поэтому я думаю, что каждый украинец должен сегодня вспомнить Героев Крут", — подчеркнул Иванец.

Напомним, сегодня Зеленский посетил Аскольдову Могилу в Киеве и почтил память Героев Крут.

Также память бойцов под Крутами почтили во Львове на Лычаковском кладбище.