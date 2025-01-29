Річниця бою під Крутами — історія подвигу української молоді

Бій під Крутами. Ілюстративне фото: фото з відкритих джерел

Бій під Крутами — одна з найгероїчніших та водночас найтрагічніших сторінок в історії боротьби України за незалежність. 29 січня 1918 року неподалік залізничної станції Крути, що на Чернігівщині, відбувся бій між українськими військами та більшовицькою армією, який став символом мужності та самопожертви української молоді.

Чому стався бій між більшовиками та українською молоддю та як він повпливав на подальшу історію України, розповість Новини.LIVE.

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Історичний контекст

На початку 1918 року Українська Народна Республіка (УНР) перебувала у стані війни з більшовицькою Росією, яка прагнула ліквідувати молоду незалежну державу. Радянські війська під командуванням Михайла Муравйова наступали на Київ, захоплюючи українські міста та залишаючи після себе масові репресії. Оборона столиці була критично ослаблена, тому терміново формувалися добровольчі підрозділи, зокрема з юнкерів, студентів та гімназистів.

Український загін, що обороняв Крути, складався приблизно з 500 бійців, серед яких були юнаки 1-ї Київської юнацької школи ім. Б. Хмельницького, студенти Київського університету, учні Кирило-Мефодіївської гімназії та добровольці з інших навчальних закладів. Їхнім командиром був сотник Аверкій Гончаренко.

Проти українців наступала більшовицька армія, що налічувала за різними оцінками від 3 до 6 тисяч бійців, серед яких були матроси Балтійського флоту та червоногвардійці. Вони мали значну перевагу в чисельності та артилерійському оснащенні.

Схема бою під Крутами 1918 року. Фото: Національний інститут пам'яті

Хід бою під Крутами

Бій розпочався вранці 29 січня 1918 року. Українські захисники зайняли позиції вздовж залізничної колії, збудувавши окопи. Завдяки грамотному командуванню та використанню рельєфу місцевості вони декілька годин стримували наступ ворога, завдаючи йому значних втрат.

Однак чисельна перевага більшовиків зробила свою справу. Українські частини змушені були відступати, організовано покидаючи свої позиції. Проте близько 30 студентів і гімназистів, які потрапили в оточення через погану координацію дій, були захоплені в полон. Наступного дня більшовики їх стратили, змусивши перед тим копати собі могили. Перед смертю молоді герої заспівали "Ще не вмерла Україна". Свідки подій згадували, що тоді місцевим заборонили забрати та поховати тіла.

Наступ української молоді. Фото ілюстративне: скриншот з фільму

Як бій під Крутами змінив історію

Хоча бій під Крутами не зміг зупинити наступ ворога на Київ, він затримав більшовицькі війська на кілька днів, що дало змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір. Це стало ключовим дипломатичним успіхом, який визнав незалежність УНР на міжнародній арені.

Берестейський договір передбачав:

Визнання УНР як самостійної держави. Визначення повоєнних кордонів та домовленості щодо обміну військовополоненими. Відмову сторін від взаємних претензій щодо завданих війною збитків. Зобов’язання України поставити до 31 липня 1918 року 60 мільйонів пудів хліба, 2,75 мільйона пудів м’яса, іншу сільськогосподарську продукцію та промислову сировину.

Натомість УНР отримала позику в 1 мільярд карбованців та збройну допомогу у боротьбі з більшовиками.

Пам'ять про полеглих українців у битві під Крутами

Пам'ятний знак героям Крут. Фото: Wikimedia Commons

Подвиг української молоді під Крутами став символом самопожертви заради державності. У незалежній Україні 29 січня вшановується як День пам’яті Героїв Крут. На місці бою встановлено меморіал, а їхній чин увіковічено в народній пам’яті та культурі.

Вагони поруч з монументом. Фото: Вандрівка

На станції "Крути" на Чернігівщині встановлений монумент у пам’ять про битву. Також поруч відтворили залізничний перон Києва початку ХХ століття. У семи старовинних вагонах на цьому пероні створили музей битви.