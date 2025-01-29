Годовщина боя под Крутами — история подвига украинской молодежи

Бой под Крутами. Иллюстративное фото: фото из открытых источников

Бой под Крутами — одна из самых героических и одновременно самых трагических страниц в истории борьбы Украины за независимость. 29 января 1918 года недалеко от железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между украинскими войсками и большевистской армией, который стал символом мужества и самопожертвования украинской молодежи.

Почему произошел бой между большевиками и украинской молодежью и как он повлиял на дальнейшую историю Украины, расскажет Новини.LIVE.

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Исторический контекст

В начале 1918 года Украинская Народная Республика (УНР) находилась в состоянии войны с большевистской Россией, которая стремилась ликвидировать молодое независимое государство. Советские войска под командованием Михаила Муравьева наступали на Киев, захватывая украинские города и оставляя после себя массовые репрессии. Оборона столицы была критически ослаблена, поэтому срочно формировались добровольческие подразделения, в частности из юнкеров, студентов и гимназистов.

Украинский отряд, оборонявший Круты, состоял примерно из 500 бойцов, среди которых были юноши 1-й Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого, студенты Киевского университета, ученики Кирилло-Мефодиевской гимназии и добровольцы из других учебных заведений. Их командиром был сотник Аверкий Гончаренко.

Против украинцев наступала большевистская армия, насчитывавшая по разным оценкам от 3 до 6 тысяч бойцов, среди которых были матросы Балтийского флота и красногвардейцы. У них было значительное преимущество в численности и артиллерийском оснащении.

Схема боя под Крутами в 1918 году. Фото: Национальный институт памяти

Ход боя под Крутами

Бой начался утром 29 января 1918 года. Украинские защитники заняли позиции вдоль железнодорожного пути, построив окопы. Благодаря грамотному командованию и использованию рельефа местности они несколько часов сдерживали наступление врага, нанося ему значительные потери.

Однако численное преимущество большевиков сделало свое дело. Украинские части вынуждены были отступать, организованно покидая свои позиции. Однако около 30 студентов и гимназистов, попавших в окружение из-за плохой координации действий, были захвачены в плен. На следующий день большевики их казнили, заставив перед тем копать себе могилы. Перед смертью молодые герои спели "Ще не вмерла Україна". Свидетели событий вспоминали, что тогда местным запретили забрать и похоронить тела.

Наступление украинской молодежи. Фото иллюстративное: скриншот фильма

Как бой под Крутами изменил историю

Хотя бой под Крутами не смог остановить наступление врага на Киев, он задержал большевистские войска на несколько дней, что позволило украинской делегации заключить Брест-Литовский мирный договор. Это стало ключевым дипломатическим успехом, который признал независимость УНР на международной арене.

Брестский договор предусматривал:

Признание УНР как самостоятельное государство. Определение послевоенных границ и договоренности по обмену военнопленными. Отказ сторон от взаимных претензий относительно нанесенного войной ущерба. Обязательства Украины поставить до 31 июля 1918 года 60 миллионов пудов хлеба, 2,75 миллиона пудов мяса, другую сельскохозяйственную продукцию и промышленное сырье.

Взамен УНР получила заем в 1 миллиард рублей и вооруженную помощь в борьбе с большевиками.

Память о павших украинцах в битве под Крутами

Памятный знак героям Крут. Фото: Wikimedia Commons

Подвиг украинской молодежи под Крутами стал символом самопожертвования ради государственности. В независимой Украине 29 января почитается как День памяти Героев Крут. На месте боя установлен мемориал, а их подвиг увековечен в народной памяти и культуре.

Вагоны рядом с монументом. Фото: Вандривка

На станции "Круты" на Черниговщине установлен монумент в память о битве. Также рядом воссоздали железнодорожный перрон Киева начала ХХ века. В семи старинных вагонах на этом перроне создали музей битвы.