Історик заявив про внесок Героїв Крут для сучасної України

Битва під Крутами. Ілюстративне фото: kruty.org.ua

В Україні у середу, 29 січня, вшановують пам'ять Героїв Крут. Без таких подій, як битва під Крутами, ми б не мали Україну такою, як вона зараз є.

Про це заявив історик Андрій Іванець в коментарі кореспонденту Новини.LIVE.

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"Це пам'ятне місце (Аскольдова могила. — Ред.) для всіх українців, які боролися за Україну які сьогодні захищають країну", — сказав історик.

За його словами, завдяки бою під Крутами і, зокрема, чину цих юнаків вдалося затримати наступ російського агресора у 1918 році. Тоді наші дипломати змогли досягти першого миру у світовій війні, а також визнання новонародженої модерної форми української державності та відродження УНР.

"Без чину бійців під Крутами цього могло б не бути і сьогодні ми б не мали таку Україну, як ми маємо.Тому я думаю, що кожен українець має сьогодні згадати Героїв Крут", — наголосив Іванець.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський відвідав Аскольдову Могилу у Києві та вшанував пам'ять Героїв Крут.

Також пам'ять бійців під Крутами вшанували у Львові на Личаківському кладовищі.