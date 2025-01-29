Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут — відео

Президент України Володимир Зеленський на Аскольдовій Могилі. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 січня, відвідав Аскольдову Могилу у Києві. Там він вшанував пам'ять Героїв Крут, які стримували наступ більшовиків на столицю понад 100 років тому.

Про це Зеленський написав у Telegram.

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Вшанування пам'яті Героїв Крут

"Вшанував пам’ять Героїв Крут — молодих хлопців, які стримували наступ більшовиків на Київ понад 100 років тому. Подвиг, який кожен із нас має пам’ятати, розуміючи, якою є ціна нашої свободи", — зазначив президент.

Також Зеленський нагадав про українських героїв, які загинули під час захисту країни від російської агресії: Марка Паславського, Олександра Клітинського, Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка. Український лідер наголосив, що всі вони боролися за самостійність та незалежність України.

"Наша держава виборює своє майбутнє, яке обов’язково буде мирним і безпечним для всіх наших людей. Вічна пам’ять Героям Крут. Вічна пам’ять усім нашим героям, які віддали своє життя, захищаючи Україну", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Раніше у матеріалі Новини.LIVE в День пам'яті Героїв Крут розповіли, чому стався бій між більшовиками та українською молоддю та як він повпливав на подальшу історію України.

Також ми писали, що у Харкові вшанували пам'ять Героїв Крут. Мешканці міста зібралися біля могили учасника битви Валентина Отамановського.