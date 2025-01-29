Зеленский почтил память Героев Крут — видео

Президент Украины Владимир Зеленский на Аскольдовой Могиле. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 января, посетил Аскольдову Могилу в Киеве. Там он почтил память Героев Крут, которые сдерживали наступление большевиков на столицу более 100 лет назад.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

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"Почтил память Героев Крут — молодых парней, которые сдерживали наступление большевиков на Киев более 100 лет назад. Подвиг, который каждый из нас должен помнить, понимая, какова цена нашей свободы", — отметил президент.

Также Зеленский напомнил об украинских героях, погибших во время защиты страны от российской агрессии: Марка Паславского, Александра Клитинского, Дмитрия Коцюбайла, Андрея Пильщикова и Павла Петриченко. Украинский лидер подчеркнул, что все они боролись за самостоятельность и независимость Украины.

"Наше государство борется за свое будущее, которое обязательно будет мирным и безопасным для всех наших людей. Вечная память Героям Крут. Вечная память всем нашим героям, отдавшим свою жизнь, защищая Украину", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Ранее в материале Новини.LIVE в День памяти Героев Крут рассказали, почему произошло сражение между большевиками и украинской молодежью и как оно повлияло на дальнейшую историю Украины.

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