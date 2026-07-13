Историческая встреча в Париже: Зеленский анонсировал запуск проекта FREYJA

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в Париже. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Карина Приходько Редактор

Украина и Европа могут создать систему защиты от баллистических ракет. Киев уже завершает разработку антибаллистической ракеты, которая должна стать частью этой системы. В течение следующих 12 месяцев можно будет увидеть FREYJA в действии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Антибаллистическая коалиция в Париже

"Европе нужна большая защита от баллистических ракет. Вместе мы можем создать такую систему", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова обеспечить свою часть — противоракетную ракету. Сейчас мы уже завершаем работу над ней. Президент отметил, что сейчас необходимо политически утвердить, что FREYJA — это наш совместный проект в интересах всей Европы.

"Сегодняшняя встреча может — и должна — стать исторической. Европе нужно больше противоракетной обороны — сильной, надёжной и более дешевой, чем другие системы. Вместе мы можем создать такую систему и ракеты-перехватчики для нее", — отметил украинский лидер.

Он также выразил надежду, что в течение следующих 12 месяцев FREYJA уже можно будет увидеть в действии.

Отдельно Владимир Зеленский добавил, что угроза баллистических ракет в мире будет расти. Это одно из главных последствий войн России и Ирана. Поэтому FREYJA должна стать реальностью.

Как писали Новини.LIVE, среди главных тем "Коалиции желающих" сегодня — поддержка Украины и защита от баллистических ракет.

Сегодня Зеленский вместе с супругой прибыл во Францию и пробудет в Париже два дня. У здания МИД его встретил Эмманюэль Макрон.