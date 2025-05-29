Убийство Андрея Портнова — Испания отказалась расследовать преступление вместе с Украиной

Андрей Портнов. Фото: УкрРудПром

Испанские власти не согласились создавать совместную с Украиной следственную группу для расследования убийства бывшего чиновника Андрея Портнова, которого застрелили в Мадриде. За убийством могут стоять представители украинских силовых структур

Об этом сообщают источники Украинской правды.

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Расследование убийства Портнова

По данным СМИ, украинская сторона сразу после сообщения о гибели Портнова предложила сотрудничество, однако Испания отказалась. Причина, вероятно, заключается в подозрениях относительно возможного вмешательства украинских спецслужб.

Испанские следователи, по информации источников, не исключают, что за убийством могут стоять представители украинских силовых структур, поэтому не хотят предоставлять Киеву доступ к материалам следствия, в частности к личным гаджетам погибшего, которые могут содержать чувствительную информацию.

В то же время звучат и другие предположения — в частности, об интересе представителей украинской власти, в частности куратора правоохранительной системы Олега Татарова, в быстром расследовании дела, чтобы выяснить все его обстоятельства.

Также пока Испания не передала Украине тело Портнова, что может быть связано с тем, что следствие продолжается.

Кто такой Андрей Портнов

Андрей Портнов был одним из самых влиятельных юристов при правлении Виктора Януковича. Он родом из Луганска, начинал как юрист, а впоследствии стал политиком — входил в парламент от БЮТ, был юрисконсультом блока, а в 2010-2014 годах — заместителем главы Администрации президента Януковича, отвечал за судебную реформу.

Его подозревали в разработке так называемых "диктаторских законов" 16 января 2014 года. После бегства Януковича Портнов оказался под санкциями ЕС, но впоследствии выиграл несколько судов и вернулся в Украину в 2019 году. Против него возбуждали ряд уголовных производств, в том числе за госизмену, но эти дела закрывались. В 2021 году США ввели против него санкции. В 2022 году Портнов покинул Украину.

21 мая 2025 года в Мадриде (Испания) неизвестный вооруженный мужчина застрелил Портнова. Известно, что экс-политик перемещал свои активы незадолго до смерти.