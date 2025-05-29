Вбивство Андрія Портнова — Іспанія відмовилася розслідувати злочин разом з Україною

Андрій Портнов. Фото: УкрРудПром

Іспанська влада не погодилася створювати спільну з Україною слідчу групу для розслідування вбивства колишнього українського чиновника Андрія Портнова, якого застрелили у Мадриді. За вбивством можуть стояти представники українських силових структур.

Про це повідомляють джерела Української правди.

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Розслідування вбивства Портнова

За даними ЗМІ, українська сторона одразу після повідомлення про загибель Портнова запропонувала співпрацю, однак Іспанія відмовилася. Причина, ймовірно, полягає у підозрах щодо можливого втручання українських спецслужб.

Іспанські слідчі, за інформацією джерел, не виключають, що за вбивством можуть стояти представники українських силових структур, тому не хочуть надавати Києву доступ до матеріалів слідства, зокрема до особистих гаджетів загиблого, які можуть містити чутливу інформацію.

Водночас звучать і інші припущення — зокрема, про інтерес представників української влади, зокрема куратора правоохоронної системи Олега Татарова, у швидкому розслідуванні справи, аби з’ясувати всі її обставини.

Також наразі Іспанія не передала Україні тіло Портнова, що може бути пов’язано з тим, що слідство триває.

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов був одним із найвпливовіших юристів за правління Віктора Януковича. Він родом із Луганська, починав як юрист, а згодом став політиком — входив до парламенту від БЮТ, був юрисконсультом блоку, а у 2010-2014 роках — заступником голови Адміністрації президента Януковича, відповідав за судову реформу.

Його підозрювали у розробці так званих "диктаторських законів" 16 січня 2014 року. Після втечі Януковича Портнов опинився під санкціями ЄС, але згодом виграв кілька судів і повернувся в Україну у 2019 році. Проти нього порушували низку кримінальних проваджень, зокрема за держзраду, але ці справи закривалися. У 2021 році США запровадили проти нього санкції. У 2022 році Портнов залишив Україну.

21 травня 2025 року в Мадриді (Іспанія) невідомий озброєний чоловік застрелив Портнова. Відомо, що експолітик переміщував свої активи незадовго до смерті.