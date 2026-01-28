Испания не задержала танкер теневого флота РФ — что известно

Российский танкер. Иллюстративное фото: Reuters

Испания помогла подсанкционному нефтяному танкеру Chariot Tide "теневого флота" России избежать наказания. Судно с неисправным двигателем сопроводили в марокканский порт Танжер-Мед испанские спасатели.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Испания сопроводила танкер РФ к берегам Марокко

Судно, которое ранее называлось Marabella Sun и ходило под флагом Мозамбика, с ноября 2024 года внесено в санкционный список ЕС за содействие России в экспорте нефти "с применением нерегулярных и высокорисковых методов судоходства". По данным правительства Великобритании, Chariot Tide также находится под британскими санкциями.

В Испанской торговой флотилии сообщили, что 22 января у танкера вышел из строя двигатель, после чего он дрейфовал без хода в международных водах примерно в 33 морских милях к югу от Адры, в районе Альмерии. Судно оказалось в испанской зоне поиска и спасения, после чего было принято решение сопроводить его в порт Танжер-Мед. Сопровождение осуществляло спасательное судно Clara Campoamor.

В то же время ни торговая флотилия, ни Министерство обороны Испании не объяснили, почему танкер, находящийся под санкциями, не был задержан. Администрация порта Танжер-Мед также не предоставила оперативных комментариев.

По оценкам отраслевых источников и аналитиков, сейчас так называемый "теневой флот" насчитывает от 1200 до 1600 танкеров. Эти суда помогают России, а также таким странам, как Венесуэла и Иран, обходить западные санкции и продавать нефть, в частности Китаю и Индии. Обычно такие танкеры являются устаревшими, имеют непрозрачную структуру собственности и не обеспечены страховым покрытием, которое соответствует международным стандартам.

Ранее страны Балтийского и Северного морей направили совместное письмо с предупреждением об опасности судов, которые манипулируют или фальсифицируют системы идентификации, выключают устройства слежения и используют несколько флагов во избежание обнаружения и обхода санкций.

Марокко, которое является союзником США, одновременно поддерживает хорошие отношения с Россией. В октябре обе страны подписали соглашение о рыболовстве, позволяющее российским судам вести промысел в атлантических водах Марокко.

Напомним, ранее Франция задержала танкер "теневого флота" России в водах Средиземного моря.

А также ранее сенатор США призвал президента Дональда Трампа задерживать российские корабли.