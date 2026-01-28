Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Испания помогла подсанкционному танкеру РФ избежать задержания

Испания помогла подсанкционному танкеру РФ избежать задержания

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 09:24
Испания не задержала танкер теневого флота РФ — что известно
Российский танкер. Иллюстративное фото: Reuters

Испания помогла подсанкционному нефтяному танкеру Chariot Tide "теневого флота" России избежать наказания. Судно с неисправным двигателем сопроводили в марокканский порт Танжер-Мед испанские спасатели.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Испания сопроводила танкер РФ к берегам Марокко

Судно, которое ранее называлось Marabella Sun и ходило под флагом Мозамбика, с ноября 2024 года внесено в санкционный список ЕС за содействие России в экспорте нефти "с применением нерегулярных и высокорисковых методов судоходства". По данным правительства Великобритании, Chariot Tide также находится под британскими санкциями.

В Испанской торговой флотилии сообщили, что 22 января у танкера вышел из строя двигатель, после чего он дрейфовал без хода в международных водах примерно в 33 морских милях к югу от Адры, в районе Альмерии. Судно оказалось в испанской зоне поиска и спасения, после чего было принято решение сопроводить его в порт Танжер-Мед. Сопровождение осуществляло спасательное судно Clara Campoamor.

В то же время ни торговая флотилия, ни Министерство обороны Испании не объяснили, почему танкер, находящийся под санкциями, не был задержан. Администрация порта Танжер-Мед также не предоставила оперативных комментариев.

По оценкам отраслевых источников и аналитиков, сейчас так называемый "теневой флот" насчитывает от 1200 до 1600 танкеров. Эти суда помогают России, а также таким странам, как Венесуэла и Иран, обходить западные санкции и продавать нефть, в частности Китаю и Индии. Обычно такие танкеры являются устаревшими, имеют непрозрачную структуру собственности и не обеспечены страховым покрытием, которое соответствует международным стандартам.

Ранее страны Балтийского и Северного морей направили совместное письмо с предупреждением об опасности судов, которые манипулируют или фальсифицируют системы идентификации, выключают устройства слежения и используют несколько флагов во избежание обнаружения и обхода санкций.

Марокко, которое является союзником США, одновременно поддерживает хорошие отношения с Россией. В октябре обе страны подписали соглашение о рыболовстве, позволяющее российским судам вести промысел в атлантических водах Марокко.

Напомним, ранее Франция задержала танкер "теневого флота" России в водах Средиземного моря.

А также ранее сенатор США призвал президента Дональда Трампа задерживать российские корабли.

санкции против России россия санкции корабль Испания
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации