Франция задержала российский такер — Макрон рассказал детали

Нефтяной танкер, который двигался из РФ. Фото: Etat-major des armées france

Сегодня утром ВМС Франции задержали в Средиземном море российский танкер "теневого флота" за нарушение санкций и использование фальшивого флага. Операция была проведена в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 22 января.

Сообщение Макрона. Фото: скриншот

Макрон раскрыл детали операции

"Сегодня утром французский военно-морской флот поднялся на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, который находился под международными санкциями и подозреваемый в использовании провокационного флага", — говорится в сообщении.

Французский военно-морской флот. Фото: Эмманюэль Макрон/X (Генеральный штаб ВС Франции)

Отмечается, что операция проводилась в Средиземном море при поддержке ряда наших союзников. Она осуществлялась в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Операция по задержанию. Фото: Etat-major des armées france

"Мы не оставим это безнаказанным. Начато судебное расследование. Судно было перенаправлено. Деятельность флота-призрака способствует финансированию войны агрессии против Украины", — сказал Макрон.

Напомним, недавно США захватили несколько танкеров "теневого флота" РФ, которые перевозили нефть.

Также сообщалось о возможных санкциях против стран, которые импортируют нефть из России.