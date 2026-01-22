Франция задержала российский такер — Макрон рассказал детали

Макрон заявил о задержании нефтяного танкера из РФ
Сегодня утром ВМС Франции задержали в Средиземном море российский танкер "теневого флота" за нарушение санкций и использование фальшивого флага. Операция была проведена в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.
Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 22 января.
Макрон раскрыл детали операции
"Сегодня утром французский военно-морской флот поднялся на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, который находился под международными санкциями и подозреваемый в использовании провокационного флага", — говорится в сообщении.
Отмечается, что операция проводилась в Средиземном море при поддержке ряда наших союзников. Она осуществлялась в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.
"Мы не оставим это безнаказанным. Начато судебное расследование. Судно было перенаправлено. Деятельность флота-призрака способствует финансированию войны агрессии против Украины", — сказал Макрон.
Напомним, недавно США захватили несколько танкеров "теневого флота" РФ, которые перевозили нефть.
Также сообщалось о возможных санкциях против стран, которые импортируют нефть из России.
