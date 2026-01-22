Видео
Україна
Главная Новости дня Макрон заявил о задержании нефтяного танкера из РФ

Макрон заявил о задержании нефтяного танкера из РФ

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 16:54
Франция задержала российский такер — Макрон рассказал детали
Нефтяной танкер, который двигался из РФ. Фото: Etat-major des armées france

Сегодня утром ВМС Франции задержали в Средиземном море российский танкер "теневого флота" за нарушение санкций и использование фальшивого флага. Операция была проведена в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 22 января.

Читайте также:
макрон
Сообщение Макрона. Фото: скриншот

Макрон раскрыл детали операции

"Сегодня утром французский военно-морской флот поднялся на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, который находился под международными санкциями и подозреваемый в использовании провокационного флага", — говорится в сообщении.

гелікоптер
Французский военно-морской флот. Фото: Эмманюэль Макрон/X (Генеральный штаб ВС Франции)

Отмечается, что операция проводилась в Средиземном море при поддержке ряда наших союзников. Она осуществлялась в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

судно
Операция по задержанию. Фото: Etat-major des armées france

"Мы не оставим это безнаказанным. Начато судебное расследование. Судно было перенаправлено. Деятельность флота-призрака способствует финансированию войны агрессии против Украины", — сказал Макрон.

Напомним, недавно США захватили несколько танкеров "теневого флота" РФ, которые перевозили нефть.

Также сообщалось о возможных санкциях против стран, которые импортируют нефть из России.

Франция Эммануэль Макрон Россия флот
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
