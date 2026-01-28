Іспанія не затримала танкер тіньового флоту РФ — що відомо

Російський танкер. Ілюстративне фото: Reuters

Іспанія допомогла підсанкційному нафтовому танкеру Chariot Tide "тіньового флоту" Росії уникнути покарання. Судно з несправним двигуном супроводили до марокканського порту Танжер-Мед іспанські рятувальники.

Про це повідомляє Reuters.

Іспанія супроводила танкер РФ до берегів Марокко

Судно, яке раніше мало назву Marabella Sun і ходило під прапором Мозамбіку, з листопада 2024 року внесене до санкційного списку ЄС за сприяння Росії в експорті нафти "із застосуванням нерегулярних і високоризикових методів судноплавства". За даними уряду Великої Британії, Chariot Tide також перебуває під британськими санкціями.

В Іспанській торговельній флотилії повідомили, що 22 січня в танкера вийшов з ладу двигун, після чого він дрейфував без ходу в міжнародних водах приблизно за 33 морські милі на південь від Адри, в районі Альмерії. Судно опинилося в іспанській зоні пошуку та порятунку, після чого було ухвалене рішення супроводити його до порту Танжер-Мед. Супровід здійснювало рятувальне судно Clara Campoamor.

Водночас ні торговельна флотилія, ні Міністерство оборони Іспанії не пояснили, чому танкер, що перебуває під санкціями, не був затриманий. Адміністрація порту Танжер-Мед також не надала оперативних коментарів.

За оцінками галузевих джерел та аналітиків, нині так званий "тіньовий флот" налічує від 1200 до 1600 танкерів. Ці судна допомагають Росії, а також таким країнам, як Венесуела та Іран, обходити західні санкції та продавати нафту, зокрема Китаю та Індії. Зазвичай такі танкери є застарілими, мають непрозору структуру власності та не забезпечені страховим покриттям, яке відповідає міжнародним стандартам.

Раніше країни Балтійського та Північного морів надіслали спільного листа з попередженням про небезпеку суден, які маніпулюють або фальсифікують системи ідентифікації, вимикають пристрої стеження та використовують кілька прапорів для уникнення виявлення й обходу санкцій.

Марокко, яке є союзником США, водночас підтримує добрі відносини з Росією. У жовтні обидві країни підписали угоду про рибальство, що дозволяє російським суднам вести промисел в атлантичних водах Марокко.

Нагадаємо, раніше Франція затримала танкер "тіньового флоту" Росії у водах Середземного моря.

А також раніше сенатор США закликав президента Дональда Трампа затримувати російські кораблі.