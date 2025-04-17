В Москве встретились Путин с шейхом Катара - детали

Путин и шейх Катара. Фото: росСМИ

В четверг, 17 апреля, в Кремле прошел официальный визит эмира Катара, шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани. Во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным они обсудили войну в Украине.

Об этом сообщает издание Reuters.

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По словам эмира, новоизбранный сирийский президент Ахмед аш-Шараа недавно посетил Доху, где подчеркнул стремление к развитию исторических и стратегических связей с Россией на основе взаимного уважения.

Это заявление прозвучало на фоне усилий Кремля сохранить свое влияние в регионе после свержения давнего союзника России Башара Асада в декабре. Путин во время переговоров подчеркнул, что ситуация в Сирии имеет большое значение для Москвы, особенно учитывая межконфессиональное насилие последних недель. Он отметил, что Россия якобы стремится сохранить суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии, а также готова обсудить возможность оказания гуманитарной помощи.

Отдельное внимание во время встречи было уделено и другим региональным вопросам. В частности, стороны обсудили ситуацию в Секторе Газа, где Катар выполняет роль ключевого посредника. Шейх Тамим напомнил, что его страна продолжает работать над поиском компромисса между Израилем и ХАМАС для прекращения насилия и завершения страданий палестинского народа.

Путин признал усилия Катара, но цинично отметил, что несмотря на инициативы, включая катарские, ситуация остается трагической: мирные жители Палестины продолжают гибнуть.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Россия поддерживает активный диалог со всеми ключевыми игроками на Ближнем Востоке в контексте сирийского урегулирования.

Кроме того, одной из тем стало урегулирование войны в Украине.

Напомним, что недавно Стив Уиткофф прокомментировал ход мирных переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, стороны приближаются к важному этапу.

Кроме того, спецпредставитель Дональда Трампа заявил, что кроме мирных инициатив по Украине, есть возможность значительно изменить формат отношений между США и Россией.