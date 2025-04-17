У Москві зустрілись Путін із шейхом Катару - деталі

Путін та шейх Катару. Фото: росЗМІ

У четвер, 17 квітня, у Кремлі пройшов офіційний візит еміру Катару, шейха Таміма бін Хамада Аль-Тані. Під час спілкування із президентом РФ Володимиром Путіним вони обговорили війну в Україні.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Як пройшов візит еміру Катару до Кремля

За словами еміра, новообраний сирійський президент Ахмед аш-Шараа нещодавно відвідав Доху, де підкреслив прагнення до розвитку історичних і стратегічних зв’язків з Росією на основі взаємної поваги.

Ця заява пролунала на тлі зусиль Кремля зберегти свій вплив у регіоні після повалення давнього союзника Росії Башара Асада у грудні. Путін під час переговорів підкреслив, що ситуація в Сирії має велике значення для Москви, особливо з огляду на міжконфесійне насильство останніх тижнів. Він зазначив, що Росія нібито прагне зберегти суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Сирії, а також готова обговорити можливість надання гуманітарної допомоги.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено й іншим регіональним питанням. Зокрема, сторони обговорили ситуацію в Секторі Гази, де Катар виконує роль ключового посередника. Шейх Тамім нагадав, що його країна продовжує працювати над пошуком компромісу між Ізраїлем та ХАМАС для припинення насильства й завершення страждань палестинського народу.

Путін визнав зусилля Катару, але цинічно зазначив, що попри ініціативи, включно з катарськими, ситуація залишається трагічною: мирні жителі Палестини й далі гинуть.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявляв, що Росія підтримує активний діалог з усіма ключовими гравцями на Близькому Сході в контексті сирійського врегулювання.

Крім того, однією з тем стало врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно Стів Віткофф прокоментував перебіг мирних переговорів між Україною та Росією. На його думку, сторони наближаються до важливого етапу.

Крім того, спецпредставник Дональда Трампа заявив, що окрім мирних ініціатив щодо України, є можливість значно змінити формат відносин між США та Росією.