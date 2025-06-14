Иран атакует региональные базы стран, которые помогают защитить Израиль

Атака на Израиль. Фото: X/Clash Report

Иран усилит свои атаки на Израиль. Кроме того, Тегеран нацелится на региональные базы любой страны, которая попытается защитить Израиль.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

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"Иран оставляет за собой право — в соответствии с международным правом — решительно ответить этому режиму. Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями", — сказал чиновник.

Ранее в пятницу источники США и Израиля сообщили CNN, что американские военные помогли перехватить иранские ракеты, запущенные против Израиля. Один израильский источник сказал, что другие страны региона также поддержали израильскую ПВО.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь совершил несколько атака в ответ.

Также мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал народ Ирана восстать против власти.