Іран атакує регіональні бази країн, які допомагають захистити Ізраїль

Атака на Ізраїль. Фото: X/Clash Report

Іран посилить свої атаки на Ізраїль. Крім того, Тегеран націлиться на регіональні бази будь-якої країни, яка спробує захистити Ізраїль.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

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"Іран залишає за собою право - відповідно до міжнародного права — рішуче відповісти цьому режиму. Будь-яка країна, яка спробує захистити режим від операцій Ірану, зі свого боку, побачить, як її регіональні бази і позиції стануть новими цілями", — сказав чиновник.

Раніше в п'ятницю джерела США та Ізраїлю повідомили CNN, що американські військові допомогли перехопити іранські ракети, запущені проти Ізраїлю. Одне ізраїльське джерело сказало, що інші країни регіону також підтримали ізраїльську ППО.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по об'єктах ядерної програми Ірану. Тегеран зі свого боку здійснив кілька атак у відповідь.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав народ Ірану повстати проти влади.