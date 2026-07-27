Иран не имеет права изображать жертву: Сибига отреагировал на угрозы Тегерана

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявления Ирана, назвав угрозы Тегерана безосновательными. Он подчеркнул, что иранский режим является прямым соучастником российской агрессии против Украины и поставляет Москве оружие для войны. Также глава МИД заявил, что Тегеран пытается отвлечь внимание мира от российского террора против гражданского судоходства в Черном море.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Андрея Сибиги в понедельник, 27 июля.

Сибига отреагировал на угрозы со стороны Ирана

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что угрозы Тегерана являются неоправданными и беспочвенными. По его словам, иранский режим является прямым соучастником российской агрессии против Украины, ведь с 2022 года поставляет Москве оружие, которым Россия убивает украинцев.

Сибига также подчеркнул, что Иран не имеет права изображать из себя жертву и оправдывать свои угрозы абсурдными ссылками на Устав ООН. По словам министра, такими заявлениями Тегеран пытается отвлечь внимание международного сообщества от российского террора против гражданского судоходства в Чёрном море, который представляет угрозу мировой продовольственной безопасности.

"Угрозы Ирана являются неоправданными и беспочвенными. Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины, подпитывая преступную войну Москвы оружием, которое убивает украинцев с 2022 года. Иран не имеет права изображать из себя жертву, не говоря уже об оправдании своих угроз абсурдными ссылками на Устав ООН.

Своими заявлениями Иран также пытается отвлечь внимание мирового сообщества от террора России против гражданского судоходства в Чёрном море, который угрожает мировой продовольственной безопасности. Но эти попытки не увенчаются успехом. Российские атаки на свободу судоходства будут в центре внимания сегодняшнего экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и мы ожидаем решительной реакции международного сообщества", — подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Скриншот сообщения Сибиги/X

Что предшествовало заявлению главы МИД Украины

В субботу, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины нанесли удары по военным и логистическим объектам на территории России, а также по целям в акватории Каспийского моря. По его словам, украинские военные поразили российский военный корабль и суда, задействованные в транспортировке военных грузов из Ирана.

После этого Министерство иностранных дел Ирана заявило, что якобы украинская сторона атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В Тегеране утверждают, что в результате инцидента один моряк погиб, еще один получил ранения.

В то же время в иранском внешнеполитическом ведомстве назвали это "продолжением враждебного подхода Украины к Исламской Республике" и заявили, что Иран якобы никогда не вмешивался в войну России против Украины. Также в Тегеране обвинили Украину в попытке «расширить конфликт".

Новини.LIVE сообщали, что 27 июля 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что Иран уже атаковал Украину, поставляя России оружие для войны. По его словам, Киев не стремится к открытию нового фронта, но должен быть готов к любым сценариям. Глава государства подчеркнул, что Украина не может доверять Ирану, который поддерживает российскую агрессию с начала полномасштабной войны.

Новини.LIVE также сообщали, что 26 июля стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил временно приостановить новые удары по Ирану, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию конфликта. По словам посла США в ООН Майка Вольца, Вашингтон стремится использовать эту паузу для переговоров с Тегераном. В то же время американские военные остаются готовыми к дальнейшим действиям, если соответствующее решение примет президент.