Перемирие между Ираном и Израилем — что известно

Последствия удара Ирана по Израилю. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Иран и Израиль официально договорились о перемирии и прекращении огня. Сегодня, во вторник, 24 июня, в 7:30 по местному времени в Иране подтвердили начало перемирия с Израилем.

Об этом сообщает Associated Press и пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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Отмечается, что до официального провозглашения перемирия, за несколько минут до этого, в 07:16, Иран завершил шестую волну ракетных ударов, после чего в Израиле была отменена воздушная тревога.

Официальный Иерусалим также подтвердил согласие на прекращение боевых действий. Соответствующее заявление опубликовано на правительственном портале Израиля. В нем указано, что страна оставляет за собой право на решительный ответ в случае нарушения перемирия со стороны Тегерана.

"Израиль устранил двойную непосредственную экзистенциальную угрозу - как в ядерной, так и в ракетной областях. Кроме того, Армия обороны Израиля достигла полного контроля над воздухом Тегерана, нанесла серьезный ущерб военному руководству и уничтожила десятки центральных правительственных целей Ирана. В течение последних 24 часов Армия обороны Израиля также нанесла серьезные удары по правительственным целям в центре Тегерана, ликвидировав сотни оперативников "Басидж" — механизма подавления террористического режима — и ликвидировав еще одного старшего ученого-ядерщика", — говорится в заявлении правительства Израиля.

В то же время премьер-министр Беньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку в этом процессе и "участие в защите израильского народа".

Напомним, ночью, 24 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Израилем и Ираном исчерпан.

Впоследствии он сообщил, что между странами удалось заключить мир.