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Головна Новини дня Іран і Ізраїль домовилися про припинення бойових дій

Іран і Ізраїль домовилися про припинення бойових дій

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Дата публікації: 24 червня 2025 10:06
Перемир’я між Іраном і Ізраїлем — що відомо
Наслідки удару Ірану по Ізраїлю. Фото: REUTERS/Amir Cohen
Ключові моменти Іран та Ізраїль домовились припинити війну

Іран та Ізраїль офіційно домовились про перемир'я та припинення вогню. Сьогодні, у вівторок, 24 червня, о 7:30 за місцевим часом в Ірані підтвердили початок перемир’я з Ізраїлем.

Про це повідомляє Associated Press та пресслужба прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу

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Іран та Ізраїль домовились припинити війну

Зазначається, що до офіційного проголошення перемир'я, за кілька хвилин до цього, о 07:16, Іран завершив шосту хвилю ракетних ударів, після чого в Ізраїлі було скасовано повітряну тривогу.

Офіційний Єрусалим також підтвердив згоду на припинення бойових дій. Відповідна заява опублікована на урядовому порталі Ізраїлю. В ній зазначено, що країна залишає за собою право на рішучу відповідь у разі порушення перемир’я з боку Тегерана.

"Ізраїль усунув подвійну безпосередню екзистенційну загрозу — як у ядерній, так і в ракетній галузях. Крім того, Армія оборони Ізраїлю досягла повного контролю над повітрям Тегерана, завдала серйозної шкоди військовому керівництву та знищила десятки центральних урядових цілей Ірану. Протягом останніх 24 годин Армія оборони Ізраїлю також завдала серйозних ударів по урядових цілях у центрі Тегерана, ліквідувавши сотні оперативників "Басідж" – механізму придушення терористичного режиму – та ліквідувавши ще одного старшого вченого-ядерника", — йдеться у заяві уряду Ізраїлю. 

Водночас прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу подякував президентові США Дональду Трампу за підтримку в цьому процесі й "участь у захисті ізраїльського народу".

Нагадаємо, вночі, 24 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном вичерпано.

Згодом він повідомив, що між країнами вдалося укласти мир. 

Іран Ізраїль перемир'я війна припинення вогню
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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