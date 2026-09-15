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Инцидент с российским фрегатом: Дания вызвала посла РФ

Ua ru
15 сентября 2026 16:46
Инцидент с российским фрегатом и вертолетом: Дания вызвала посла РФ
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Фото: Reuters

Российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолета Вооруженных сил Дании, что вызвало реакцию Копенгагена и Москвы. Дания вызвала российского посла, а премьер-министр Метте Фредериксен назвала инцидент серьезным. В РФ, в свою очередь, заявили, что вертолет якобы спровоцировал российский корабль.

Об этом сообщают TV2 и DR, передает Новини.LIVE.

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Что заявили в Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент с российским фрегатом серьезным. Она отметила, что не считает странным то, что подобная ситуация произошла вблизи датских вод.

По словам Фредериксен, инцидент является частью тенденции, наблюдаемой в Европе. Она обвинила Россию в усилении гибридной войны и попытках испытывать и бросать вызов НАТО.

"Россия стремится запугать и посеять раздор. Наш ответ — ещё теснее объединиться и укрепить оборону Дании и Европы", — заявила премьер-министр.

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Министр обороны Дании Йеппе Бруус созвал представителей по вопросам обороны в парламенте на брифинг по поводу инцидента. Он также сообщил, что российского посла вызовут на встречу.

В то же время Бруус подчеркнул, что ситуация пока не требует применения статьи 4 или 5 Североатлантического договора.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил полную поддержку Дании.

Он назвал действия России в отношении датского вертолёта провокационными и неприемлемыми. По словам Сибиги, Москва продолжает попытки дестабилизировать Европу, поэтому необходимы совместные и решительные действия для усиления защиты европейских стран от российских угроз.

Как инцидент объяснили в России

Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что российский фрегат якобы спровоцировал именно датский военный вертолёт своими манёврами.

По его словам, датские военные якобы уже не впервые совершают опасные маневры вблизи российских военных кораблей. Барбин также заявил, что Москва намерена разобраться в обстоятельствах инцидента.

Российский дипломат утверждает, что Дания ранее отвергала предложения РФ о заключении соглашения по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве над этими водами.

Как писали Новини.LIVE, российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону военного вертолета Дании. Инцидент произошел вблизи Гедсера во время планового полёта датского AS-550 Fennec над международными водами Балтийского моря. В Дании назвали действия российского корабля серьёзной провокацией.

Напомним, ранее Новини.LIVE также сообщал о проблемах Европы с подготовкой к возможной затяжной войне с Россией. Несмотря на увеличение оборонных расходов, европейским странам не хватает производственных мощностей, боеприпасов и запасов для длительного противостояния.

россия вертолет Дания Балтийское море флот
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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