Інцидент із російським фрегатом та гелікоптером: Данія викликає посла РФ

Премʼєрка Данії Метте Фредеріксен. Фото: Reuters

Російський фрегат випустив сигнальні ракети у бік гелікоптера Збройних сил Данії, що спричинило реакцію Копенгагена та Москви. Данія викликає російського посла, а прем’єрка Метте Фредеріксен назвала інцидент серйозним. У РФ натомість заявили, що гелікоптер нібито спровокував російський корабель.

Про це повідомляє TV2 та DR, інформує Новини.LIVE.

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Що заявили в Данії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала інцидент із російським фрегатом серйозним. Вона зазначила, що не вважає дивним те, що подібна ситуація сталася поблизу данських вод.

За словами Фредеріксен, інцидент є частиною тенденції, яку спостерігають у Європі. Вона звинуватила Росію в посиленні гібридної війни та спробах випробовувати й кидати виклик НАТО.

"Росія прагне залякати та посіяти розбрат. Наша відповідь — ще тісніше об’єднатися та зміцнити оборону Данії та Європи", — заявила прем’єрка.

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Міністр оборони Данії Єппе Бруус скликав речників із питань оборони у парламенті на брифінг щодо інциденту. Він також повідомив, що російського посла викличуть на зустріч.

Водночас Бруус наголосив, що ситуація наразі не потребує застосування статті 4 або 5 Північноатлантичного договору.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив повну підтримку Данії.

We express our full support for Denmark in the wake of Russia’s provocative and unacceptable actions targeting a Danish helicopter. Moscow continues its attempts to destabilise Europe, not just Denmark. Joint and decisive action is required and Ukraine is ready to contribute to… https://t.co/AZDs4zjFc0 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 15, 2026

Він назвав дії Росії щодо данського гелікоптера провокаційними та неприйнятними. За словами Сибіги, Москва продовжує спроби дестабілізувати Європу, тому потрібні спільні та рішучі дії для посилення захисту європейських країн від російських загроз.

Як інцидент пояснили в Росії

Посол РФ у Копенгагені Владімір Барбін заявив, що російський фрегат нібито спровокував саме данський військовий гелікоптер своїми маневрами.

За його словами, данські військові нібито вже не вперше здійснюють небезпечні маневри поблизу російських військових кораблів. Барбін також заявив, що Москва має намір розібратися в обставинах інциденту.

Російський дипломат стверджує, що Данія раніше відкидала пропозиції РФ щодо домовленості про запобігання інцидентам на морі та в повітряному просторі над цими водами.

Як писали Новини.LIVE, російський фрегат випустив дві сигнальні ракети у бік військового гелікоптера Данії. Інцидент стався поблизу Гедсера під час планового польоту данського AS-550 Fennec над міжнародними водами Балтійського моря. У Данії назвали дії російського корабля серйозною провокацією.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE також повідомляв про проблеми Європи з підготовкою до можливої затяжної війни з Росією. Попри збільшення оборонних витрат, європейським країнам бракує виробничих потужностей, боєприпасів та запасів для тривалого протистояння.