Скибицкий объяснил важность интеграции ветеранов войны

Заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий. Фото: ГУР

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сделал заявление об интеграции ветеранов российско-украинской войны в гражданско-военную сферу. По его словам, это важная составляющая развития стратегических партнерств.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в понедельник, 23 июня.

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Интеграция ветеранов в гражданско-военную сферу

Скибицкий во время выступления на офлайн-мероприятии Snake Island Institute отметил, что опыт Украины ведения войны, масштабирования и распространения является элементом развития международного партнерства и сдерживания российской угрозы.

По его словам, Кремль уже начал реализацию программы, целью которой является подготовка армии к вооруженному столкновению с НАТО до 2030 года.

Заместитель начальника ГУР говорит, что на фоне усиления напряжения в Европе украинский опыт приобретает особое значение как важный инструмент в сдерживании и противодействии агрессии со стороны России.

"Тот опыт, который мы сегодня имеем по современному конфликту, по применению новых технологий, по применению новых видов вооружения, по новым методикам, по тактике, он на сегодняшний день неоценим", — отметил Скибицкий.

По его словам, интеграция ветеранов российско-украинской войны в гражданско-военную сферу является важной составляющей развития стратегических партнерств. Речь идет как о военной аналитике и консалтинге, так и о сфере оборонных технологий.

Скибицкий привел пример активной фазы ирано-израильского конфликта, во время которой израильские военные использовали украинские методы противодействия дронам-камикадзе.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Пост ГУР. Фото: скриншот

Snake Island Institute

Snake Island Institute — это организация, занимающаяся укреплением стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, с особым акцентом на сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Мероприятие объединило ведущих представителей военного командования, государственных институтов, партнеров, экспертов и гражданского общества

Три основных направления, которыми сейчас занимается Snake Island Institute — адвокация, аналитика и оборонные технологии. Направления возглавляют Марина Гриценко, Екатерина Бучацкая и Виктория Гончарук.

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