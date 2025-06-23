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Інтеграція ветеранів у цивільно-військову сферу — заява від ГУР

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 15:12
Скібіцький пояснив важливість інтеграції ветеранів війни
Заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький. Фото: ГУР
Ключові моменти Інтеграція ветеранів у цивільно-військову сферу Snake Island Institute

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький зробив заяву щодо інтеграції ветеранів російсько-української війни в цивільно-військову сферу. За його словами, це важлива складова розвитку стратегічних партнерств.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у понеділок, 23 червня.

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Інтеграція ветеранів у цивільно-військову сферу

Скібіцький під час виступу на офлайн-заході Snake Island Institute зауважив, що досвід України ведення війни, масштабування та поширення є елементом розвитку міжнародного партнерства та стримування російської загрози.

За його словами, Кремль вже розпочав реалізацію програми, метою якої є підготовка армії до збройного зіткнення з НАТО до 2030 року.

Заступник начальника ГУР каже, що на тлі посилення напруги в Європі український досвід набуває особливої ваги як важливий інструмент у стримуванні та протидії агресії з боку Росії.

"Той досвід, який ми сьогодні маємо по сучасному конфлікту, по застосуванню нових технологій, по застосуванню нових видів озброєння, по нових методиках, по тактиці, він на сьогодні неоціненний", — зауважив Скібіцький.

За його словами, інтеграція ветеранів російсько-української війни в цивільно-військову сферу є важливою складовою розвитку стратегічних партнерств. Йдеться як про військову аналітику та консалтинг, так і про сферу оборонних технологій.

Скібіцький навів приклад активної фази ірано-ізраїльського конфлікту, під час якої ізраїльські військові використали українські методи протидії дронам-камікадзе.

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Допис ГУР. Фото: скриншот
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Допис ГУР. Фото: скриншот

Snake Island Institute

Snake Island Institute — це організація, що займається зміцненням стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами, з особливим акцентом на співробітництві у сфері оборони та безпеки.

Захід об’єднав провідних представників військового командування, державних інституцій, партнерів, експертів і громадянського суспільства

Три основні напрями, якими зараз займається Snake Island Institute — адвокація, аналітика та оборонні технології. Напрями очолюють Марина Гриценко, Катерина Бучацька та Вікторія Гончарук.

Нагадаємо, у відповідь на загострення ситуації на Близькому Сході ГУР разом із МЗС провели спеціальну операцію з евакуації громадян з території Ізраїлю

Раніше донька спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога Меган Моббс висловилася про керівника ГУР Кирила Буданова.

війна українці Україна ветерани ГУР
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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