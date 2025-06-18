Меган Моббс підтримала Буданова та розкритикувала чутки про звільнення

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Меган Моббс, донька спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога, виступила на захист керівника української військової розвідки Кирила Буданова на тлі чуток про його можливе звільнення. У публікації в соцмережі Х вона заявила, що Головне управління розвідки під його керівництвом досягло "значного, асиметричного успіху" на фронті та зміцнило позиції України в міжнародних переговорах.

Про це Меган Моббс висловилась у соцмережі X.

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"Розвідка оборони України під керівництвом Буданова, Героя України, досягла значного, асиметричного успіху на полі бою та посилила переговорну силу Зеленського. Чути чутки про спроби його усунення здається безрозсудним, політичним та вкрай шкідливим у критичний момент", — наголосила Моббс.

Повідомлення Меган Моббс. Фото: скриншот

Меган Моббс відома своєю активною підтримкою України з початку повномасштабного вторгнення. Вона очолила благодійний фонд RT Weatherman Foundation, який організував логістичний центр на кордоні України з Румунією. Завдяки цій ініціативі понад 70 благодійних організацій змогли надати українським лікарням медикаменти та обладнання.

Крім волонтерської діяльності, Моббс систематично виступає з публічними заявами на підтримку України та засудження політики умиротворення агресора. Вона застерігає від небезпечного поширення риторики про "мир за будь-яку ціну", називаючи її замаскованою капітуляцією.

"Один з нових великих обманів, які просувають погані актори, полягає в тому, що немає нічого, за що варто боротися і вмирати. Мир за будь-яку ціну — це не мир, це капітуляція, замаскована під чесноту. Справжній мир вимагає сили, жертовності та готовності захищати те, що є правильним — навіть якщо це дорого коштує", — висловилась Меган Моббс.

Нагадаємо, ексзаступник начальника ГУР Ілля Павленко розповів про успішні операції української розвідки в Росії.

Також нещодавно ГУР викрило схему незаконної перевалки російської нафти біля вод Греції.