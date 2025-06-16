В ГУР назвали військові об'єкти в РФ, які знищили з 2022 року

Масштабна пожежа на НПЗ в Росії. Фото: росЗМІ

З початку повномасштабного вторгнення одним зі стратегічних пріоритетів української воєнної розвідки стало перенесення бойових дій на територію держави-агресора. Як зазначає генерал-майор Ілля Павленко, ще у 2022 році начальник ГУР МОУ Кирило Буданов окреслив завдання бити ворога на його ж землі, щоб змусити його "відчути війну на собі". Одним з головних напрямів такої стратегії стало знищення дальньої авіації, яка становить загрозу для цивільного населення України.

Про це генерал-майор, ексзаступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Ілля Павленко розповів в колонці на "Інтерфакс-Україна".

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Яка операція ГУР зі знищення авіації противника стала першою вдалою

Першою знаковою операцією став удар дрона по аеродрому "Мачулищі" біля Мінська 26 лютого 2023 року, в результаті якого було виведено з ладу літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Уже в серпні того ж року група розвідників під командуванням Героя України Олега Бабія (посмертно) проникла на 600 км у глиб території противника та знищила на аеродромі "Сольци" в Новгородській області стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, а також пошкодила ще два літаки.

Також в результаті спільної операції ГУР і Повітряних сил ЗСУ 14 січня 2024 року було знищено ще один літак А-50У, де екіпаж загинув. Того ж дня було пошкоджено повітряний командний пункт Іл-22М. А вже 19 квітня цього року українська зенітна ракета знищила Ту-22М3 на відстані 308 км від місця пуску.

Операція в Курській та Бєлгородській областях РФ

Українська воєнна розвідка також підтримує рейдові дії на території прикордонних областей. У березні 2024 року у Курській та Бєлгородській областях Росії було проведено операцію за участі підрозділів Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону.

"Ця операція, як і попередня, здійснена у травні 2023 року, стала зондуванням ґрунту для подальшої масштабної наступальної операції силами кількох бригад у серпні у Курській області", — зазначив Ілля Павленко.

Атаки ГУР по російській оборонці

Кирило Буданов представив у квітні 202 року новий план боротьби з військовим потенціалом ворога, який охоплює удари по об’єктах оборонної промисловості, авіабазах, логістичних вузлах, складах та командних пунктах. Уже 17 квітня бійці ГУР за допомогою БПЛА вразили 590-й окремий радіотехнічний вузол у місті Ковилкіно, що за 680 км від кордону України. Там вдалося знищити загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер". А 24 квітня дронами атакували Новолипецький металургійний комбінат у Липецьку.

Наступним кроком став удар по РЛС "Воронеж-М" у місті Орськ Оренбурзької області 27 травня. Об’єкт розташований на відстані 1800 км від кордону України. А 8 червня на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області було уражено багатоцільовий винищувач нового покоління Су-57, а також ще один літак такого типу зазнав пошкоджень. Це стало першим випадком ураження Су-57 у світі.

Далі, 16 серпня 2024 року, українські дрони-камікадзе вдарили по аеродрому "Саваслєйка", де було знищено три військові літаки, зокрема один МіГ-31К/И, ще п’ять одиниць авіації отримали серйозні пошкодження.

Операції ГУР поширилися й на окуповану територію України. 12 жовтня було знищено базу паливно-мастильних матеріалів у Ровеньках (Луганська область).

Також відомо, що 21 грудня в економічній зоні "Алабуга" в Татарстані в результаті атаки згорів склад із деталями до 400 дронів-камікадзе "Shahed-136" на суму 16 мільйонів доларів.

Удари по об'єктах НПЗ

2025 рік розпочався атаками по ключовим об’єктам нафтопереробної галузі РФ. 26 січня дрони вразили об'єкти Рязанської нафтопереробної компанії, яка входить у четвірку найбільших постачальників пального для армії. А вже 31 січня був атакований завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка", один із десяти найбільших нафтопереробних підприємств РФ.

Аналітики зазначають, що удари по НПЗ є не лише болючим економічним ударом, а й воєнною стратегією для відволікання ворожих систем ППО, таких як ЗРГК "Панцир-С1", від лінії фронту. Збільшення кількості цілей в глибокому тилу змушує ворога розосереджувати ресурси.

Дальність ударів українських БПЛА перевищує 2000 км, що унеможливлює для Росії зберігати ілюзію про "безпечний тил". У 2024 році в інтерв’ю американському виданню The Philadelphia Inquirer Кирило Буданов підкреслював: він є "фанатом" дронових атак по території ворога і виступав за це ще з перших днів повномасштабної війни.

"Застосування БПЛА підрозділів ГУР довели, що можуть наносити ураження на 2000 км вглиб країни-агресора по різних військових обʼєктах. В результаті проведених операцій поняття "безпечний тил" для росіян перестало існувати. Безпілотники української воєнної розвідки й надалі методично знищують високовартісне російське ППО, склади та військові виробництва за сотні кілометрів від нашого кордону", — йдеться у статті.

Нагадаємо, в ГУР розкрили, як Росія й надалі обходить санкції та перевалює нафту неподалік вод Греції.

Також нещодавнол українські розвідники зірвали спробу Росії поставити вантаж зі зброєю в ПАР.