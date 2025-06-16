Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow ГУР б'є в глибокий тил Росії — що вдалося знищити arrow

ГУР б'є в глибокий тил Росії — що вдалося знищити

16 червня 2025 12:53
Анастасія Постоєнко - Редактор
В ГУР назвали військові об'єкти в РФ, які знищили з 2022 року
Масштабна пожежа на НПЗ в Росії. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

З початку повномасштабного вторгнення одним зі стратегічних пріоритетів української воєнної розвідки стало перенесення бойових дій на територію держави-агресора. Як зазначає генерал-майор Ілля Павленко, ще у 2022 році начальник ГУР МОУ Кирило Буданов окреслив завдання бити ворога на його ж землі, щоб змусити його "відчути війну на собі". Одним з головних напрямів такої стратегії стало знищення дальньої авіації, яка становить загрозу для цивільного населення України.

Про це генерал-майор, ексзаступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Ілля Павленко розповів в колонці на "Інтерфакс-Україна".

Реклама
Читайте також:

Яка операція ГУР зі знищення авіації противника стала першою вдалою

Першою знаковою операцією став удар дрона по аеродрому "Мачулищі" біля Мінська 26 лютого 2023 року, в результаті якого було виведено з ладу літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Уже в серпні того ж року група розвідників під командуванням Героя України Олега Бабія (посмертно) проникла на 600 км у глиб території противника та знищила на аеродромі "Сольци" в Новгородській області стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, а також пошкодила ще два літаки.

Також в результаті спільної операції ГУР і Повітряних сил ЗСУ 14 січня 2024 року було знищено ще один літак А-50У, де екіпаж загинув. Того ж дня було пошкоджено повітряний командний пункт Іл-22М. А вже 19 квітня цього року українська зенітна ракета знищила Ту-22М3 на відстані 308 км від місця пуску.

Операція в Курській та Бєлгородській областях РФ

Українська воєнна розвідка також підтримує рейдові дії на території прикордонних областей. У березні 2024 року у Курській та Бєлгородській областях Росії було проведено операцію за участі підрозділів Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону. 

"Ця операція, як і попередня, здійснена у травні 2023 року, стала зондуванням ґрунту для подальшої масштабної наступальної операції силами кількох бригад у серпні у Курській області", — зазначив Ілля Павленко. 

Атаки ГУР по російській оборонці

Кирило Буданов представив у квітні 202 року новий план боротьби з військовим потенціалом ворога, який охоплює удари по об’єктах оборонної промисловості, авіабазах, логістичних вузлах, складах та командних пунктах. Уже 17 квітня бійці ГУР за допомогою БПЛА вразили 590-й окремий радіотехнічний вузол у місті Ковилкіно, що за 680 км від кордону України. Там вдалося знищити загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер". А 24 квітня дронами атакували Новолипецький металургійний комбінат у Липецьку.

Наступним кроком став удар по РЛС "Воронеж-М" у місті Орськ Оренбурзької області 27 травня. Об’єкт розташований на відстані 1800 км від кордону України. А 8 червня на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області було уражено багатоцільовий винищувач нового покоління Су-57, а також ще один літак такого типу зазнав пошкоджень. Це стало першим випадком ураження Су-57 у світі.

Далі, 16 серпня 2024 року, українські дрони-камікадзе вдарили по аеродрому "Саваслєйка", де було знищено три військові літаки, зокрема один МіГ-31К/И, ще п’ять одиниць авіації отримали серйозні пошкодження.

Операції ГУР поширилися й на окуповану територію України. 12 жовтня було знищено базу паливно-мастильних матеріалів у Ровеньках (Луганська область).

Також відомо, що 21 грудня в економічній зоні "Алабуга" в Татарстані в результаті атаки згорів склад із деталями до 400 дронів-камікадзе "Shahed-136" на суму 16 мільйонів доларів.

Удари по об'єктах НПЗ

2025 рік розпочався атаками по ключовим об’єктам нафтопереробної галузі РФ. 26 січня дрони вразили об'єкти Рязанської нафтопереробної компанії, яка входить у четвірку найбільших постачальників пального для армії. А вже 31 січня був атакований завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка", один із десяти найбільших нафтопереробних підприємств РФ.

Аналітики зазначають, що удари по НПЗ є не лише болючим економічним ударом, а й воєнною стратегією для відволікання ворожих систем ППО, таких як ЗРГК "Панцир-С1", від лінії фронту. Збільшення кількості цілей в глибокому тилу змушує ворога розосереджувати ресурси.

Дальність ударів українських БПЛА перевищує 2000 км, що унеможливлює для Росії зберігати ілюзію про "безпечний тил". У 2024 році в інтерв’ю американському виданню The Philadelphia Inquirer Кирило Буданов підкреслював: він є "фанатом" дронових атак по території ворога і виступав за це ще з перших днів повномасштабної війни. 

"Застосування БПЛА підрозділів ГУР довели, що можуть наносити ураження на 2000 км вглиб країни-агресора по різних військових обʼєктах. В результаті проведених операцій поняття "безпечний тил" для росіян перестало існувати. Безпілотники української воєнної розвідки й надалі методично знищують високовартісне російське ППО, склади та військові виробництва за сотні кілометрів від нашого кордону", — йдеться у статті.

Нагадаємо, в ГУР розкрили, як Росія й надалі обходить санкції та перевалює нафту неподалік вод Греції. 

Також нещодавнол українські розвідники зірвали спробу Росії поставити вантаж зі зброєю в ПАР. 

вибух дрони ГУР Росія аеродром далекобійна зброя
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації