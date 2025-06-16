В ГУР назвали военные объекты в РФ, которые уничтожили с 2022 года

Масштабный пожар на НПЗ в России. Фото: росСМИ

С начала полномасштабного вторжения одним из стратегических приоритетов украинской военной разведки стал перенос боевых действий на территорию государства-агрессора. Как отмечает генерал-майор Илья Павленко, еще в 2022 году начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов очертил задачу бить врага на его же земле, чтобы заставить его "почувствовать войну на себе". Одним из главных направлений такой стратегии стало уничтожение дальней авиации, которая представляет угрозу для гражданского населения Украины.

Об этом генерал-майор, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Илья Павленко рассказал в колонке на "Интерфакс-Украина".

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Какая операция ГУР по уничтожению авиации противника стала первой удачной

Первой знаковой операцией стал удар дрона по аэродрому "Мачулище" возле Минска 26 февраля 2023 года, в результате которого был выведен из строя самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Уже в августе того же года группа разведчиков под командованием Героя Украины Олега Бабия (посмертно) проникла на 600 км в глубь территории противника и уничтожила на аэродроме "Сольцы" в Новгородской области стратегический бомбардировщик Ту-22М3, а также повредила еще два самолета.

Также в результате совместной операции ГУР и Воздушных сил ВСУ 14 января 2024 года был уничтожен еще один самолет А-50У, где экипаж погиб. В тот же день был поврежден воздушный командный пункт Ил-22М. А уже 19 апреля этого года украинская зенитная ракета уничтожила Ту-22М3 на расстоянии 308 км от места пуска.

Операция в Курской и Белгородской областях РФ

Украинская военная разведка также поддерживает рейдовые действия на территории приграничных областей. В марте 2024 года в Курской и Белгородской областях России была проведена операция с участием подразделений Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона.

"Эта операция, как и предыдущая, осуществленная в мае 2023 года, стала зондированием почвы для дальнейшей масштабной наступательной операции силами нескольких бригад в августе в Курской области", — отметил Илья Павленко.

Атаки ГУР по российской оборонке

Кирилл Буданов представил в апреле 2024 года новый план борьбы с военным потенциалом врага, который охватывает удары по объектам оборонной промышленности, авиабазам, логистическим узлам, складам и командным пунктам. Уже 17 апреля бойцы ГУР с помощью БпЛА поразили 590-й отдельный радиотехнический узел в городе Ковылкино, что в 680 км от границы Украины. Там удалось уничтожить загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер". А 24 апреля дронами атаковали Новолипецкий металлургический комбинат в Липецке.

Следующим шагом стал удар по РЛС "Воронеж-М" в городе Орск Оренбургской области 27 мая. Объект расположен на расстоянии 1800 км от границы Украины. А 8 июня на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области был поражен многоцелевой истребитель нового поколения Су-57, а также еще один самолет такого типа получил повреждения. Это стало первым случаем поражения Су-57 в мире.

Далее, 16 августа 2024 года, украинские дроны-камикадзе ударили по аэродрому "Саваслейка", где были уничтожены три военных самолета, в том числе один МиГ-31К/И, еще пять единиц авиации получили серьезные повреждения.

Операции ГУР распространились и на оккупированную территорию Украины. 12 октября была уничтожена база горюче-смазочных материалов в Ровеньках (Луганская область).

Также известно, что 21 декабря в экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в результате атаки сгорел склад с деталями к 400 дронам-камикадзе Shahed-136 на сумму 16 миллионов долларов.

Удары по объектам НПЗ

2025 год начался атаками по ключевым объектам нефтеперерабатывающей отрасли РФ. 26 января дроны поразили объекты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая входит в четверку крупнейших поставщиков топлива для армии. А уже 31 января был атакован завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", один из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

Аналитики отмечают, что удары по НПЗ являются не только болезненным экономическим ударом, но и военной стратегией для отвлечения вражеских систем ПВО, таких как ЗРГК "Панцирь-С1", от линии фронта. Увеличение количества целей в глубоком тылу заставляет врага рассредоточивать ресурсы.

Дальность ударов украинских БпЛА превышает 2000 км, что делает невозможным для России сохранять иллюзию о "безопасном тыле". В 2024 году в интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer Кирилл Буданов подчеркивал: он является "фанатом" дроновых атак по территории врага и выступал за это еще с первых дней полномасштабной войны.

"Применение БПЛА подразделений ГУР доказали, что могут наносить поражения на 2000 км вглубь страны-агрессора по различным военным объектам. В результате проведенных операций понятие "безопасный тыл" для россиян перестало существовать. Беспилотники украинской военной разведки и в дальнейшем методично уничтожают дорогостоящее российское ПВО, склады и военные производства за сотни километров от нашей границы", — говорится в статье.

Напомним, в ГУР раскрыли, как Россия и в дальнейшем обходит санкции и переваливает нефть неподалеку вод Греции.

Также недавно украинские разведчики сорвали попытку России поставить груз с оружием в ЮАР.