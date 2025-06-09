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Українські розвідники зірвали поставки озброєння Росії у ПАР

9 червня 2025 09:50
Анастасія Постоєнко - Редактор
ГУР України провело операції проти Росії в Африці — The Washington Post
Навчальний корабель "Смольний". Фото: з відкритих джерел.
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українська розвідка здійснювала спеціальні операції за межами країни, зокрема в Південно-Африканській Республіці, Судані та Малі, які були спрямовані проти інтересів Росії. Йдеться про знищення логістики російських військ та перешкоджання закупівлі зброї й не тільки.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на дані джерел у сфері розвідки.

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Видання зазначає, що у грудні 2022 року агенти Головного управління розвідки МО України виявили прибуття російського вантажного судна Lady R до військово-морської бази Саймонс-Таун у ПАР. За інформацією ГУР, судно здійснювало завантаження озброєння, про що українська сторона повідомила Сполученим Штатам. 

Спостерігачі повідомляли, що вантажні роботи тривали здебільшого вночі, а навколо судна чергували озброєні охоронці, що вказувало на особливу секретність. Крім того, Lady R вимкнуло систему автоматичної ідентифікації (AIS), що зробило судно невидимим для навігаційного спостереження.

Це була не єдина операція українських сил у Південній Африці. Розвідникам вдалося зірвати завантаження озброєнь на борт російського військово-транспортного літака, який прибув до ПАР того ж року. Крім того, в серпні 2022-го, під час прибуття до Кейптауна російського навчального корабля "Смольный" у ГУР розглядали можливість атакувати ціль, однак силового сценарію тоді не обрали.

Журналісти зазначають, що активність української розвідки у третіх країнах подекуди створювала напругу в комунікації між Києвом і Вашингтоном.

ГУР могла допомогти туарегам підготуватися до повстання проти ПВК "Вагнер"

Водночас The Washington Post нагадує про ще кілька гучних закордонних операцій ГУР. У 2024 році в Малі повстанці-туареги провели атаку на формування російської ПВК "Вагнер". Як пише французьке Le Monde, до цієї операції була залучена українська сторона, яка допомогла повстанцям із підготовкою, навчанням поводженню з дронами та передачею розвідувальної інформації. Завдяки цій підтримці туареги змогли знищити щонайменше 84 найманці.

Інша місія була реалізована у Судані. Там ГУР здійснило багаторівневу кампанію проти угруповань, пов’язаних з Росією. Спершу зібрали дані про пересування техніки, маршрути постачання та чисельність найманців, а згодом розпочали диверсії: удари по техніці та колоннам, які підтримували інтереси РФ у регіоні.

Нагадаємо, в ГУР нещодавно опублікували кадри знищення російської піхоти.

Також ГУР у травні підтвердило факт постачання в Росію з Китаю різних компонентів та запчастин на військові заводи. 

зброя ПАР ГУР війна Росія
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