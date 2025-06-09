ГУР Украины провело операции против России в Африке — The Washington Post

Учебный корабль "Смольный". Фото: из открытых источников.

Украинская разведка осуществляла специальные операции за пределами страны, в частности, в Южно-Африканской Республике, Судане и Мали, которые были направлены против интересов России. Речь идет об уничтожении логистики российских войск и препятствовании закупки оружия и не только.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на данные источников в сфере разведки.

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Как работало ГУР в Южно-Африканской республике

Издание отмечает, что в декабре 2022 года агенты Главного управления разведки МО Украины обнаружили прибытие российского грузового судна Lady R к военно-морской базе Саймонс-Таун в ЮАР. По информации ГУР, судно осуществляло загрузку вооружения, о чем украинская сторона сообщила Соединенным Штатам.

Наблюдатели сообщали, что грузовые работы продолжались в основном ночью, а вокруг судна дежурили вооруженные охранники, что указывало на особую секретность. Кроме того, Lady R выключило систему автоматической идентификации (AIS), что сделало судно невидимым для навигационного наблюдения.

Это была не единственная операция украинских сил в Южной Африке. Разведчикам удалось сорвать погрузку вооружений на борт российского военно-транспортного самолета, который прибыл в ЮАР в том же году. Кроме того, в августе 2022-го, во время прибытия в Кейптаун российского учебного корабля "Смольный", в ГУР рассматривали возможность атаковать цель, однако силового сценария тогда не выбрали.

Журналисты отмечают, что активность украинской разведки в третьих странах иногда создавала напряжение в коммуникации между Киевом и Вашингтоном.

ГУР могла помочь туарегам подготовиться к восстанию против ЧВК "Вагнер"

В то же время The Washington Post напоминает о еще нескольких громких зарубежных операциях ГУР. В 2024 году в Мали повстанцы-туареги провели атаку на формирование российской ЧВК "Вагнер". Как пишет французское Le Monde, к этой операции была привлечена украинская сторона, которая помогла повстанцам с подготовкой, обучением обращению с дронами и передачей разведывательной информации. Благодаря этой поддержке туареги смогли уничтожить по меньшей мере 84 наемника.

Другая миссия была реализована в Судане. Там ГУР осуществило многоуровневую кампанию против группировок, связанных с Россией. Сначала собрали данные о передвижении техники, маршрутах поставки и численности наемников, а затем начали диверсии: удары по технике и колоннам, которые поддерживали интересы РФ в регионе.

Напомним, в ГУР недавно опубликовали кадры уничтожения российской пехоты.

Также ГУР в мае подтвердило факт поставки в Россию из Китая различных компонентов и запчастей на военные заводы.