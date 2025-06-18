Меган Моббс поддержала Буданова и раскритиковала слухи об увольнении

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога, выступила в защиту руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова на фоне слухов о его возможном увольнении. В публикации в соцсети Х она заявила, что Главное управление разведки под его руководством достигло "значительного, асимметричного успеха" на фронте и укрепило позиции Украины в международных переговорах.

Об этом Меган Моббс высказалась в соцсети X.

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"Разведка обороны Украины под руководством Буданова, Героя Украины, достигла значительного, асимметричного успеха на поле боя и усилила переговорную силу Зеленского. Слышать слухи о попытках его устранения кажется безрассудным, политическим и крайне вредным в критический момент", — отметила Моббс.

Сообщение Меган Моббс. Фото: скриншот

Меган Моббс известна своей активной поддержкой Украины с начала полномасштабного вторжения. Она возглавила благотворительный фонд RT Weatherman Foundation, который организовал логистический центр на границе Украины с Румынией. Благодаря этой инициативе более 70 благотворительных организаций смогли предоставить украинским больницам медикаменты и оборудование.

Кроме волонтерской деятельности, Моббс систематически выступает с публичными заявлениями в поддержку Украины и осуждения политики умиротворения агрессора. Она предостерегает от опасного распространения риторики о "мире любой ценой", называя ее замаскированной капитуляцией.

"Один из новых больших обманов, которые продвигают плохие актеры, заключается в том, что нет ничего, за что стоит бороться и умирать. Мир любой ценой — это не мир, это капитуляция, замаскированная под добродетель. Настоящий мир требует силы, жертвенности и готовности защищать то, что является правильным — даже если это дорого стоит", — высказалась Меган Моббс.

Напомним, экс-заместитель начальника ГУР Илья Павленко рассказал об успешных операциях украинской разведки в России.

Также недавно ГУР разоблачило схему незаконной перевалки российской нефти у вод Греции.